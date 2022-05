Przed 38. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Serie A kończy zmagania w najbliższy weekend. Tymczasem walka o mistrzostwo Włoch wciąż jest bardzo ciekawa. Decydujące spotkania z udziałem AC Milan i Interu Mediolan odbędą się w niedzielę. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 38. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

ACF Fiorentina – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Fiorentina – Juventus to mecze, które zwykle elektryzują kibiców obu ekip. W tym sezonie dodatkowym smaczkiem jest fakt, że zimą szeregi Starej Damy zasilił Dusan Vlahović, który w 20 spotkaniach Juve strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty.

Toskańczycy przystąpią do potyczki, chcąc odnieść 19. zwycięstwo w sezonie. Juventusu natomiast chce wrócić na zwycięski szlak po remisie z Lazio (2:2). Fiorentina ostatnio wysoko przegrała z Sampdorią (1:2), więc spodziewamy się rehabilitacji ze strony Fioletowych na swoim stadionie. Nasz typ: wygrana Fiorentiny.

Inter Mediolan – UC Sampdoria. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan ma wciąż szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Aczkolwiek nie wszystko jest w nogach podopiecznych Simone Inzaghiego. Dużo zależy również od postawy Milanu. Nerazzurri przystąpią do niedzielnej batalii, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo.

Na drodze mediolańczyków stanie natomiast Sampdoria, mająca za sobą cenne zwycięstwo nad Fiorentiną (4:1) w roli gospodarza. Pierwsze starcie między genueńczykami z ekipą z Mediolanu zakończyło się remisem (2:2). Nie spodziewamy się natomiast niespodzianki w tej batalii. Nasz typ: wygrana Interu.

US Sassuolo – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan przystąpi do niedzielnej batalii jako lider Serie A, mający dwa punkty przewagi nad Interem Mediolan. Tym samym nawet ewentualna porażka przy założeniu, że Nerazzurri też się potkną, może dać Scudetto podopiecznym Stefano Pioliego.

Milan nie bierze jednak pod uwagę wpadki na MAPEI Stadium. Mediolańczycy do Reggio Emilia wybierają się jasnym celem, aby wygrać. Szczególnie że Milan na San Siro przegrał z Sassuolo jesienią (1:2). My nie wskażemy, to wygra, ale jesteśmy pewni, że każdy z teamów zdobędzie bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 38. kolejki Serie A

Poniedziałek (20.05.2022)

20:45 Torino FC – AS Roma (1)

Sobota (21.05.2022)

17:15 Genoa CFc – Bologna FC (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 Atalanta BC – Empoli FC (1)

20:45 ACF Fiorentina – Juventus FC (1)

20:45 SS Lazio – Hellas Werona (1)

Niedziela (15.05.2022)

12:30 Spezia Calcio – SSC Napolim (2)

18:00 Inter Mediolan – UC Sampdoria (1)

18:00 US Sassuolo – AC Milan (obie drużyny strzelą – TAK)

21:00 US Salernitana – Udinese Calcio (1)

21:00 Venezia Calcio – Cagliari Calcio (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

38. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:45 20 May 2022 Torino Roma 3.25 3.60 2.15 3.50 3.70 2.11 3.45 3.65 2.10 15:15 21 May 2022 Genoa Bologna 2.31 3.40 2.95 2.42 3.35 2.93 2.40 3.50 2.95 18:45 21 May 2022 Lazio Verona 1.75 4.15 4.20 1.76 4.10 4.15 1.75 4.10 4.45 Pokaż 7 więcej spotkań 18:45 21 May 2022 Atalanta Empoli 1.24 6.75 10.50 1.24 6.40 11.00 1.23 7.50 10.50 18:45 21 May 2022 Fiorentina Juventus 1.95 3.70 3.75 1.85 3.85 3.95 1.88 3.75 4.10 10:30 22 May 2022 Spezia SSC Napoli 5.20 4.60 1.53 5.50 4.65 1.55 16:00 22 May 2022 Inter Sampdoria 1.14 8.50 18.25 1.12 9.00 21.00 1.15 9.00 18.00 16:00 22 May 2022 Sassuolo AC Milan 6.35 4.70 1.47 6.75 4.70 1.47 19:00 22 May 2022 Venezia Cagliari 4.55 4.00 1.75 19:00 22 May 2022 Salernitana Udinese 1.70 4.00 4.40 1.72 3.90 4.65 1.72 4.10 4.65 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2022 15:44 .

