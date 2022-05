Przed 36. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

36. kolejka Serie A zostanie rozłożona na cztery dni. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma finał Pucharu Włoch, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Tym samym już w piątek wieczorem swoje spotkania rozegrają Inter Mediolan i Juventus. Ciekawie zapowiada się również poniedziałkowa batalia Fiorentiny z Romą. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 36. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Inter Mediolan – Empoli FC. Typy, kursy, zapowiedź

Inter i Empoli przystąpią do piątkowej batalii w różnych nastrojach. Podopieczni Simone Inzaghiego ostatnio wrócili na zwycięski szlak, pozostawiając w pokonanym polu Udinese Calcio (2:1). Wcześniej jednak Nerazzurri potknęli się w boju z Bologną (1:2). Empoli ma natomiast za sobą porażkę z Torino (1:3).

Obie ekipy po raz ostatni miały okazję grac ze sobą w styczniu tego roku, gdy Inter wygrał z Toskańczykami w Pucharze Włoch. Mediolańczycy zwyciężyli 3:2 po dogrywce. Ogólnie Czarno-niebiescy wygrali w każdym z dziewięciu ostatnich bojów z Empoli. Nasz typ: wygrana Interu.

Genoa CFC – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Genoa w teorii nie ma żadnych szans w piątkowym boju z Juventusem. Wielka firma włoskiej Serie A miała kłopoty w pierwszy starciu z Rossoblu, ale ostatecznie wygrała 2:0. Genueńczycy przystąpią do boju ze Stara Damą, chcąc zrehabilitować się kibicom za porażkę w derbach z Sampdorią (0:1). Juventus ma natomiast nadzieję na czwarte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki – TAK.

Hellas Werona – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Hellas Werona – AC Milan to ostatni niedzielny mecz w ramach 36. kolejki Serie A. Rossoneri przystąpią do tej potyczki, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia mistrzostwa Włoch. Gialloblu mają natomiast nadzieję, aby kontynuować passę spotkań bez porażki.

Hellas Werona ma za sobą wygrane starcie z Cagliari Calcio (2:1). Milan natomiast pozostawił ostatnio w pokonanym polu Fiorentinę (1:0). Jednocześnie drużyna Stefano Pioliego zaliczyła trzecie z rzędu zwycięstwo w Serie A. Nasz typ: remis.

ACF Fiorentina – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma ma zamiar na Stadio Artemio Franchi wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia piątego miejsca w tabeli Serie A na koniec sezonu. Giallorossi przystąpią do potyczki z Fiorentiną po wygranej batalii z Leicester City (1:0) w Lidze Konferencji Europy. Toskańczycy chcą z kolei zakończyć serię czterech z rzędu porażek, licząc wszystkie rozgrywki. W poprzedniej kolejce Fioletowi ulegli Milanowi (0:1).

W pierwszej potyczce między Fiorentiną i Romą w tej kampanii padły cztery gole. Ostatecznie lepsi okazali się rzymianie, wygrywając 3:1. Giallorossi byli górą w każdym z pięciu ostatnich starć z Toskańczykami. Mimo wszystko nie pokusimy na wskazanie zwycięzcy. Liczymy jednak na trafienia obu teamów. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 36. kolejki Serie A

Piątek (06.05.2022)

18:45 Inter Mediolan – Empoli FC (1)

21:00 Genoa CFC – Juventus FC (powyżej 1,5 bramki – TAK)

Sobota (07.05.2022)

15:00 Torino FC – SSC Napoli (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 US Sassuolo – Udinese Calcio (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 SS Lazio – UC Sampdoria (1)

Niedziela (08.05.2022)

12:30 Spezia Calcio – Atalanta BC (2)

15:00 Venezia Calcio – Bologna FC (2)

18:00 US Salernitana – Cagliari Calcio (2)

20:45 Hellas Werona – AC Milan (X)

Poniedziałek (09.05.2022)

20:45 ACF Fiorentina – AS Roma (obie drużyny strzelą – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

36. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:45 6 May 2022 Inter Empoli 1.16 8.25 15.00 1.15 8.80 17.00 1.15 9.00 19:00 6 May 2022 Genoa Juventus 4.05 3.60 1.90 4.15 3.52 1.94 4.25 3.60 1.90 13:00 7 May 2022 Torino SSC Napoli 3.50 3.60 2.05 3.20 3.70 2.07 3.60 3.60 2.05 Pokaż 7 więcej spotkań 16:00 7 May 2022 Sassuolo Udinese 2.33 3.60 2.80 2.37 3.95 2.73 2.37 3.75 2.85 18:45 7 May 2022 Lazio Sampdoria 1.47 4.70 6.35 1.49 4.50 7.00 1.50 4.60 6.40 10:30 8 May 2022 Spezia Atalanta 5.80 4.70 1.47 6.70 4.70 1.47 6.30 4.70 1.50 13:00 8 May 2022 Venezia Bologna 2.90 3.35 2.37 2.88 3.65 2.38 2.95 3.55 2.40 16:00 8 May 2022 Salernitana Cagliari 2.37 3.20 3.00 2.42 3.30 3.05 2.45 3.40 2.95 18:45 8 May 2022 Verona AC Milan 4.30 3.85 1.75 4.50 3.90 1.78 4.25 3.90 1.82 18:45 9 May 2022 Fiorentina Roma 2.39 3.20 2.95 2.45 3.40 2.95 2.50 3.40 2.90 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2022 00:06 .

