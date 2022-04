Przed 35. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

35. kolejka Serie A zapowiada się bardzo ciekawie, bo rozegrane w jej trakcie zostaną trzy ciekawe batalie. W sobotę Napoli przystąpi do potyczki z Sassuolo. Tymczasem w niedzielę swoje spotkania rozegrają AC Milan i Inter Mediolan, rywalizujące o Scudetto. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 35. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

SSC Napoli – US Sassuolo. Typy, kursy, zapowiedź

SSC Napoli i Sassuolo to drużyny, które w ligowej tabeli dzieli różnica 21 punktów. Azzurri plasują się na trzeciej pozycji w tabeli Serie A. Tymczasem ekipa z MAPEI Stadium zadomowiła się na 10. miejscu.

Obie drużyny nie przystąpią do sobotniej batalii w dobrych nastrojach. Napoli przegrało ostatnio na własne życzenie z Empoli (2:3). Sassuolo natomiast uległo Juventusowi (1:2), który szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił w końcówce.

W pierwszym boju w tej kampanii z udziałem Czarno-zielonych i Azzurrich padły cztery gole. Biorąc to pod uwagę, spodziewamy się kilku trafień także w starciu 35. kolejki ligi włoskiej. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

AC Milan – ACF Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan – Fiorentina to bez wątpienia jedno z najciekawiej zapowiadających się starć w lidze włoskiej w niedzielę. 18 punktów dzieli obie ekipy w tabeli Serie A i każda z drużyn ma swoje cele. Rossoneri walczą o mistrzostwo Włoch. Z kolei Fioletowi boją się o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Milan przystąpi do potyczki, będąc bez porażki od 23 stycznia. Czerwono-czarni ostatnio zaliczyli dwa zwycięstwa z rzędu, pokonując Genoę (2:0) i Lazio (2:1). Tymczasem Fiorentina zanotowała dwie porażki, więc typujemy wiktorię gospodarzy. Nasz typ: wygrana Milanu.

Udinese Calcio – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Udinese Calcio ma zamiar pokrzyżować plany Interu Mediolan w walce o drugie z rzędu mistrzostwo Serie A. Jednocześnie piłkarze Zebr chcą potwierdzić dobra dyspozycję ze starcia przeciwko Fiorentinie (4:0). Tymczasem Nerazzurri chcą się za wszelką cenę zrehabilitować swoim kibicom za porażkę z Bologną (1:2).

W pierwszym boju w tej kampanii Inter wygrał z Udinese (2:0). Bohaterem mediolańczyków został Joaquin Correa, który zdobył dwie bramki. Tym razem spodziewamy się jednak tego, że gospodarze na Dacia Arena wyżej zawieszą poprzeczkę swoim rywalom, więc liczymy na gole z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 35. kolejki Serie A

Sobota (30.04.2022)

15:00 Cagliari Calcio – Hellas Werona (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 SSC Napoli – US Sassuolo (powyżej 2,5 bramki – TAK)

18:00 UC Sampdoria – Genoa CFC (1)

20:45 Spezia Calcio – SS Lazio (2)

Niedziela (01.05.2022)

12:30 Juventus FC – Venezia Calcio (1)

15:00 AC Milan – ACF Fiorentina (1)

15:00 Empoli FC – Torino FC (1)

18:00 Udinese Calcio – Inter Mediolan – obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 AS Roma – Bologna FC (1)

Poniedziałek (02.05.2022)

20:45 Atalanta BC – US Salernitana (powyżej 2,5 bramki – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

35. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

