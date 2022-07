Przed 3. kolejką PKO BP Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź celebrujący zdobytą bramkę

Za nami już dwie kolejki PKO BP Ekstraklasy i powoli klaruje się już, które zespoły będą toczyły walkę w czubie tabeli, a które skupią się na rywalizacji o uniknięcie spadku. Poprzednia kolejka była uboższa o mecze niemal wszystkich pucharowiczów, dlatego z radością przyjmujemy wiadomość, że tym razem wszystkie zespoły rozegrają swoje mecze w terminie.

Cracovia – Legia Warszawa. Typy, kursy, zapowiedź

Po niemrawej inauguracji zmagań w Ekstraklasie gra Legii powoli wskakuje już na właściwe tory. Wojskowi nie mieli problemów z pokonaniem Zagłębia Lubin, którego to bohaterem został zdobywca dwóch bramek – Paweł Wszołek. Wyjazdowy mecz z Krakowie będzie jednym z gatunku tych trudniejszych. Cracovia to zespół dość nieprzewidywalny i trudno będzie dostosować taktykę pod jej grę.

Pasy zanotowały świetny start w nowym sezonie i kibice wreszcie mogą być zadowoleni z gry swoich ulubieńców. Pewne zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze i Koroną Kielce po 2:0 podbudowały nieco pewność siebie piłkarzy. Z tego chociażby względu bukmacherzy dają podobne szanse na zwycięstwo w najbliższym meczu zarówno Cracovii, jak i Legii. Pasy w zeszłym sezonie wygrały na własnym stadionie 1:0, ale sporo zmian zaszło od tamtej pory w kadrze i mentalności Legionistów. Spodziewamy się z tego względu wyrównanego i emocjonującego meczu.

Lech Poznań – Wisła Płock. Typy, kursy, zapowiedź

Kolejorz rozegrał tylko jeden mecz ligowy przeciwko Stali Mielec i raczej szybko chciałby o nim zapomnieć. Piłkarze Lecha Poznań zaprezentowali się wówczas fatalnie i wyraźnie polegli 0:2. W następnej kolejce mieli się zmierzyć z Miedzią, ale z uwagi na termin spotkania eliminacji do europejskich pucharów, spotkanie zostało przełożone. W meczu z Dinamem Batumi mistrz Polski udowodnił, że stać go na strzelanie bramek i tego właśnie oczekujemy od niego w starciu z Wisłą Płock.

Wisła Płock dzięki zwycięstwom nad Lechią Gdańsk i Wartą Poznań zanotowała najlepszy start w rozgrywkach Ekstraklasy, odkąd udało jej się do niej awansować w sezonie 2015/16. Kibice czują, że jeśli uda się utrzymać tak wysoką dyspozycję, to zespół stać na osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku niż przed rokiem. Nafciarze mają spory potencjał i na pewno postarają się udowodnić to także w wyjazdowym meczu z Lechem Poznań.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk. Typy, kursy zapowiedź

W niedzielę Ekstraklasa wróci na stadion Widzewa Łódź po raz pierwszy od 2014 roku. Długa była droga łódzkiej drużyny z powrotem na szczyt, ale najważniejsze, że się udało. Tak wielkiemu miastu jak Łodzi nie przystoi nie mieć w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce żadnego reprezentanta. Początek sezonu jest co najmniej zadowalający. Widzew postraszył na wyjeździe Pogoń, choć ostatecznie przegrał 1:2. Pozostawił jednak po sobie bardzo dobre wrażenie. W meczu z Jagiellonią udało się już sięgnąć po 3 punkty, a zdecydowanym liderem drużyny jest obecnie Bartłomiej Pawłowski. Jeśli utrzyma on tak wysoką dyspozycję, drużyna nie powinna martwić się o wyniki.

Lechia od początku sezonu skupiona była przede wszystkim na eliminacjach do europejskich pucharów. Tym przede wszystkim można tłumaczyć fatalne spotkanie w Płocku, przegrane aż 0:3. Wydaje się, że kadra jest dosyć wąska, biorąc pod uwagę aspiracje biało-zielonych do gry w pucharach. Latem szeregi biało-zielonych zasilił jedynie Dominik Pila z Chrobrego Głogów. Wydaje się, że to za mało, żeby móc powtórzyć sukcesy z ubiegłego sezonu, jakim było zajęcie trzeciego miejsca w Ekstraklasie.

Program 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Piątek (29 lipca)

18:00 Piast Gliwice – Zagłębie Lubin (1)

20:30 Cracovia – Legia Warszawa (X/2)

Sobota (30 lipca)

17:30 Radomiak Radom – Górnik Zabrze (X)

20:00 Miedź Legnica – Warta Poznań (X)

Niedziela (31 lipca)

15:00 Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok (1)

17:30 Lech Poznań – Wisła Płock (1)

17:30 Raków Częstochowa – Stal Mielec (1)

20:00 Widzew Łódź – Lechia Gdańsk (1/X)

Poniedziałek (1 sierpnia)

19:00 Korona Kielce – Śląsk Wrocław (X2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

