Przed 26. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Interb Mediolan - US Sassuolo

26. kolejka Serie A zapowiada się bardzo ciekawie. Mecze zostaną rozłożone na cztery dni. Już w piątkowy wieczór dojdzie do derbów z udziałem Juventusu i Torino. W kolejnych dniach swoje spotkania rozegrają natomiast AC Milan i Inter Mediolan. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 26. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Juventus FC – Torino FC. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus z Torino po raz ostatni grał w październiku minionego roku. Stara Dama wygrała wówczas 1:0 po trafieniu Manuela Locatelliego, który wykorzystał podanie od Federico Chiesy. Ogólnie Juve nie przegrało z Torino już od 15 meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

Zawodnicy Byków po raz ostatni pokonali Juventus dawno temu, bo w kwietniu 2015 roku. Torino zwyciężyło wówczas 2:1 po bramkach zdobytych przez Matteo Darmiana i Fabio Quagliarellę. Autorem jedynego gola dla Bianconerich był wówczas Andrea Pirlo.

Nie mamy wątpliwości, że Juventus przechyli w tym starciu szalę zwycięstwa na swoją stronę. Tym bardziej że jest w tej ekipie Dusan Vlahović, który szybko dostosował się do nowych realiów. Nasz typ: wygrana Juventusu.

US Salernitana – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

US Salernitana – AC Milan to mecz, w którym obie ekipy znajdują się na dwóch przeciwnych biegunach. Beniaminek Serie A jest czerwoną latarnią rozgrywek. Rossoneri plasują się natomiast na pierwszej pozycji. Mediolańczycy są zatem zdecydowanym faworytem tej batalii.

Salernitana w czterech ostatnich meczach ligowych zaliczyła dwie porażki i dwa remisy. Ostatnio dzieliła się punktami z Genoą (1:1) i Spezią (2:2). Milan ma natomiast cenne zwycięstwo nad Sampdorią (1:0). Wcześniej Czerwono-czarni pokonali w lidze Inter Mediolan (2:1).

Milan jest zdecydowanym faworytem sobotniego starcia. Spodziewamy się przekonującej wygranej Rossonerich w tej batalii. Nasz typ: wygrana Milanu.

STS 1,37 wygrana Milanu Zagraj

Inter Mediolan – US Sassuolo. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan – US Sassuolo to przedostatnie niedzielne spotkanie w lidze włoskiej. Po raz ostatni obie drużyny rywalizowały ze sobą 2 października. Aktualnie mistrzowie Włoch wygrali wówczas 2:1.

Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami cztery razy górą był Inter, a dwa starcia zakończyły się remisem. Czarno-zieloni po raz ostatni pokonali mediolańską ekipę w sierpniu 2018 roku (1:0).

Nie będzie w tym starciu typować zwycięzcy, bo w naszym odczuciu wszystko jest w tym spotkaniu możliwe. Niemniej spodziewamy się w tym boju kilku goli i to z obu stron. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Program 26. kolejki Serie A:

Piątek (18.02.2022)

20:45 Juventus FC – Torino FC (1)

Sobota (19.02.2022)

15:00 UC Sampdoria – Empoli FC (obie drużyny strzela – TAK)

18:00 AS Roma – Hellas Werna (1)

20:45 US Salernitana – AC Milan (2)

Niedziela (20.02.2022)

12:30 ACF Fiorentina – Atalanta BC (obie drużyny strzela – TAK)

15:00 Venezia Calcio – Genoa CFC (2)

18:00 Inter Mediolan – US Sassuolo (1)

20:45 Udinese Calcio – SS Lazio (2)

Poniedziałek (21.02.2022)

19:00 Cagliari Calcio – SSC Napoli (2)

21:00 Bologna FC – Spezia Calcio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

26. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:45:00 2022-02-18 Juventus Torino 1.62 3.75 6.00 1.62 3.85 6.10 1.62 3.85 6.20 1.64 3.95 6.20 15:00:00 2022-02-19 Sampdoria Empoli 2.23 3.40 3.10 2.23 3.42 3.30 2.25 3.45 3.30 2.24 3.50 3.15 18:00:00 2022-02-19 Roma Verona 1.88 3.70 3.80 1.88 3.80 4.05 1.92 3.80 3.95 1.89 3.80 3.85 20:45:00 2022-02-19 Salernitana AC Milan 8.35 5.00 1.37 8.90 5.30 1.35 8.70 5.10 1.37 7.60 5.00 1.38 12:30:00 2022-02-20 Fiorentina Atalanta 2.55 3.40 2.60 2.62 3.55 2.64 2.65 3.50 2.65 2.60 3.50 2.65 15:00:00 2022-02-20 Venezia Genoa 2.50 3.15 2.85 2.60 3.20 2.90 2.62 3.25 2.85 2.55 3.25 2.85 18:00:00 2022-02-20 Inter Sassuolo 1.32 5.75 8.45 1.30 5.80 10.00 1.32 5.80 9.00 1.31 6.00 8.40 20:45:00 2022-02-20 Udinese Lazio 3.05 3.30 2.29 3.10 3.43 2.33 3.15 3.40 2.35 3.10 3.40 2.31 19:00:00 2022-02-21 Cagliari SSC Napoli 5.65 4.40 1.51 6.10 4.40 1.54 6.00 4.40 1.55 5.80 4.50 1.52 21:00:00 2022-02-21 Bologna Spezia 1.81 3.60 4.20 1.86 3.65 4.35 1.85 3.70 4.35 1.82 3.75 4.30 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2022 10:18 .

26. kolejka Serie A: Darmowy zakład 30 zł od STS

Rejestrując się w STS za pośrednictwem naszej strony, odbierzesz darmowy zakład o wartości 30 zł na dowolne spotkanie w Serie A. Jak odebrać darmowy zakład (freebet)? W czasie rejestracji na stronie bukmachera wpisz STS kod promocyjny GOAL, który aktywuje pakiet bonusów do 1504 zł. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz 30 zł na konto bonusowe.

Darmowy zakład za rejestrację, otrzymasz bez konieczności wpłacania depozytu na konto w STS zakłady bukmacherskie. Jeśli jednak zdecydujesz się na wpłatę środków, to będzie Ci przysługiwał również zakład bez ryzyka do 234 zł oraz bonus powitalny do 1200 zł.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Darmowy zakład w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.