Przed 25. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

25. kolejka Serie A zostanie rozłożona na trzy dni. Podobnie jak przed tygodniem, tak i tym razem ciekawych bojów nie zabraknie. Przede wszystkim uwaga fanów calcio będzie skupiona na starciach SSC Napoli – Inter Mediolan oraz Atalanta – Juventus. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 25. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

SSC Napoli – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

SSC Napoli – Inter Mediolan to starcie wicelidera rozgrywek z liderem. Podopieczni Luciano Spallettiego mogą pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami w Serie A. Ostatnio o sile Azzurrich na własnej skórze przekonała się Venezia, przegrywając 0:2.

Inter Mediolan to natomiast zespół, który w środku tygodnia rozprawił się z Romą (2:0) w Pucharze Włoch. Jednocześnie mistrzowie Włoch wrócili na ścieżkę zwycięstw po przegranych derbach z Milanem (1:2). Ogólnie w 10 ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, mediolańczycy ponieśli tylko jedną porażkę.

Po raz ostatni Inter z Napoli mierzył się 21 listopada minionego roku. W tym boju padło pięć goli, a szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Inter, wygrywając 3:2. Tym razem również typujemy wiktorię Nerazzurrich. Nasz typ: wygrana Interu.

AC Milan – UC Sampdoria. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan – Sampdoria to pierwsze niedzielne spotkanie. Co prawda z powodu kontuzji nie wystąpi w nim Zlatan Ibrahimović, ale gotowy do gry w szeregach gości powinien być Sebastian Giovinco. Były reprezentant Włoch w środku tygodnia zasilił genueńczyków, mając zastąpić w tej ekipie kontuzjowanego Manolo Gabbiadiniego.

Rossoneri do potyczki podejdą w bardzo dobrych nastrojach. Tydzień temu pokonali Inter Mediolan (2:1) w derbach. Tymczasem w środku tygodnia pokonali Lazio w spotkaniu 1/4 finału Coppa Italia (4:0). Sampa natomiast ostatnio rozbiła Sassuolo (4:0).

W roli zdecydowanego faworyta do niedzielnej potyczki podejdą mediolańczycy, którzy w pierwszym boju w tej kampanii z genueńczykami wygrali 1:0 po trafieniu Brahima Diaza. Spodziewamy się, że tym razem również Milan będzie górą. Nasz typ: wygrana Milanu.

Atalanta BC – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Atalanta – Juventus FC to ostatni niedzielny mecz w ramach 25. kolejki Serie A. Potyczka ma ogromne znaczenie dla końcowych rozstrzygnięć w tabeli ligi włoskiej, bo obie ekipy są zaangażowane w walkę o pierwszą czwórkę. Obie ekipy mają cel, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Ekipa z Bergamo podejdzie do potyczki osłabiona brakiem takich zawodników jak Duvan Zapata, czy Josip Ilicić. Atalanta jednocześnie ma za sobą dwie porażki z rzędu, kolejno z Cagliari Calcio (1:2) i Fiorentinę (2:3).

Juventus to natomiast drużyna niepokonana od pięciu spotkań. Poniosła w nich cztery porażki i remis. W pokonanym polu Stara Dama pozostawiła ostatnio Hellas Weronę (2:0) i Sassuolo (2:1). Tymczasem w starciu z Milanem podzieliła się punktami (0:0).

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą była Atalanta, tyle samo zwycięstw zaliczył Juventus i dwa boje zakończyły się remisem. W każdym z tych bojów padały gole i spodziewamy się, że nie inaczej będzie w niedzielny wieczór. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 25. kolejki Serie A:

Sobota (12.02.2022)

15:00 SS Lazio – Bologna FC (obie strzelą – TAK)

18:00 SSC Napoli – Inter Mediolan (2)

20:45 Torino FC – Venezia Calcio (powyżej 2,5 bramki – TAK)

Niedziela (13.02.2022)

12:30 AC Milan – UC Sampdoria (1)

15:00 Empoli FC – Cagliari Calcio (1)

15:00 Genoa CFC – US Salernitana (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 Hellas Werona – Udinese Calcio (1)

18:00 US Sassuolo – AS Roma (2)

20:45 Atalanta BC – Juventus FC (2)

Poniedziałek (14.02.2022)

20:45 Spezia Calcio – ACF Fiorentina (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

25. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

