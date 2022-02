Przed 24. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Brahim Diaz

24. kolejka Serie A upłynie przede wszystkim pod znakiem derbów Mediolanu. Aczkolwiek nie tylko to starcie budzi uwagę. Interesująco zapowiada się też potyczka Hellas Werona – Juventus, na co wpływ ma realna szansa na debiut w nowym zespole Dusana Vlahovicia. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 24. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Inter Mediolan – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan – AC Milan to najciekawszy mecz weekendu we Włoszech. Niemniej zdecydowanym faworytem tej potyczki wydają się mimo wszystko podopieczni Simone Inzaghiego. Nerazzurri mają zamiar kontynuować passę spotkań bez porażki, która trwa od 12 grudnia minionego roku.

Tuż przed przerwą w rozgrywkach ligi włoskiej Inter pokonał Venezię (2:1). Milan ma natomiast za soba zremisowany bój z Juventusem (0:0). Wcześniej Rossoneri przegrali niespodziewanie ze Spezią Calcio (1:2). Nasz typ: wygrana Interu.

ACF Fiorentina – SS Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Na zakończenie piłkarskiej soboty w Serie A do rywalizacji staną drużyny Fiorentiny i Lazio. W szeregach gospodarzy awizowany do gry według niektórych mediów jest Krzysztof Piątek. Polski napastnik ma stworzyć ofensywny tercet z Jonathanem Ikone oraz Riccardo Saponarą. Rzymianie liczą natomiast przede wszystkim na Ciro Immobile. Włoski napastnik ma zadbać o to, aby defensywa Fiorentiny miała ręce pełne roboty.

Piłkarze Fioletowych podejdą do potyczki po zremisowanym boju z Cagliari Calcio (1:1). Tymczasem zawodnicy ze stolicy Włoch podzielili się punktami z Atalantą (0:0). Chociaż w ostatnich bojach zbyt wielu goli nie było, to my spodziewamy się w sobotni wieczór minimum czterech trafień. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Juventus FC – Hellas Werona. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus w ostatnim niedzielnym starciu 24. kolejki Serie A zmierzy się w roli gospodarza z Hellas Werona. Wszystko wskazuje na to, że zadebiutuje w tym boju w nowym zespole Dusan Vlahović, który w styczniu dołączył do teamu z Allianz Stadium za krocie. Serb ma wspomagać w ofensywie Alvaro Moratę i Paulo Dybalę.

Juve do batalii z Gialloblu podejdzie osłabione brakiem takich zawodników jak: Alex Sandro, Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Manuel Locatelli. Hellas Werona będzie musiał radzić sobie bez Pawła Dawidowicza, czy Giovanniego Simeone. Nie mamy wątpliwości, że górą w tej konfrontacji będą podopieczni Massimiliano Allegriego. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Program 24. kolejki Serie A:

Sobota (22.01.2022)

15:00 AS Roma – Genoa CFC (obie strzelą – TAK)

18:00 Inter Mediolan – AC Milan (1))

20:45 ACF Fiorentina – SS Lazio (powyżej 3,5 bramki – TAK)

Niedziela (23.01.2022)

12:30 Atalanta BC – Cagliari Calcio (1)

15:00 Bologna FC – Empoli FC (1)

15:00 UC Sampdoria – US Sassuolo (2)

15:00 Venezia Calcio – SSC Napoli (2)

18:00 Udinese Calcio – Torino FC (2)

20:45 Juventus FC – Hellas Werona (2)

Poniedziałek (07.02.2022)

20:45 US Salernitana – Spezia Calcio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

24. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 15:00:00 2022-02-05 Roma Genoa 1.35 5.40 8.05 1.34 5.30 9.90 1.35 5.25 9.05 1.36 5.40 8.80 18:00:00 2022-02-05 Inter AC Milan 1.82 3.85 4.15 1.82 3.85 4.40 1.85 3.80 4.25 1.83 4.00 4.30 20:45:00 2022-02-05 Fiorentina Lazio 2.50 3.45 2.80 2.35 3.65 2.92 2.40 3.50 2.95 2.43 3.60 2.95 12:30:00 2022-02-06 Atalanta Cagliari 1.25 6.60 10.25 1.25 6.50 13.00 1.25 6.35 12.00 1.24 6.60 11.00 15:00:00 2022-02-06 Venezia SSC Napoli 7.40 4.75 1.42 7.60 4.75 1.45 7.30 4.65 1.45 7.20 4.90 1.41 15:00:00 2022-02-06 Bologna Empoli 1.99 3.70 3.40 2.03 3.80 3.50 2.05 3.70 3.55 2.01 3.70 3.50 15:00:00 2022-02-06 Sampdoria Sassuolo 2.75 3.60 2.36 2.80 3.80 2.37 2.85 3.65 2.40 2.80 3.70 2.37 18:00:00 2022-02-06 Udinese Torino 3.00 3.15 2.40 3.10 3.20 2.46 3.05 3.30 2.45 3.00 3.25 2.42 20:45:00 2022-02-06 Juventus Verona 1.55 4.35 5.70 1.55 4.20 6.50 1.57 4.25 5.90 1.56 4.30 5.60 20:45:00 2022-02-07 Salernitana Spezia 2.90 3.40 2.45 2.91 3.35 2.47 2.95 3.30 2.50 2.90 3.35 2.43 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2022 22:50 .

