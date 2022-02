Przed 22. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Florian Wirtz i Christopher Richards

Po ostatniej serii gier Bayern umocnił się na pozycji lidera. Na ten moment nikt z czołówki nie ma szans na przerwanie dominacji Bawarczyków. Być może kilka niespodzianek przyniesie 22. kolejka Bundesligi. Sprawdź nasze typy i przewidywania czy kursy bukmacherskie na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

RB Lipsk – FC Koeln

Zmagania w 22. kolejce rozpoczną się w Lipsku. Tydzień temu Byki pokazały się z całkiem dobrej strony przeciwko Bayernowi (2:3). Co prawda, komplet punktów padł łupem rywali, ale i tak należy pochwalić gospodarzy za znakomitą postawę na Allianz Arenie. Od startu 2022 r. podopieczni Tadesco imponują formą. Wydaje się, że minimalna przegrana w Monachium tylko umocni wiarę w ostateczny sukces, a drużyna za chwilę wróci na właściwe tory.

Z kolei FC Koeln nie zamierza tak łatwo się poddawać. Kozły też nie miały łatwej przeprawy w zeszły weekend. Ekipa gości pokonała Freiburg (1:0), dzięki czemu skróciła dystans do czołówki. Piłkarze z Kolonii mają chrapkę na europejskie puchary, więc w piątek na pewno nie będzie wiało nudą.

Oba zespoły dzieli tylko oczko. RB Lipsk stoi przed szansą, aby wyprzedzić FC Koeln, ale musi potwierdzić lepszą dyspozycję przed własną publicznością. Co ciekawe, Kozły władują piłkę do siatki regularnie od pięciu meczów ligowych. Nasza redakcja stawia na triumf gospodarzy i gole z obu stron.

Fortuna 2.60 btts i wygrana RB Lipsk Przejdź na stronę Fortuny

Bochum – Bayern Monachium

Bochum całkiem nieźle radzi sobie w niemieckiej ekstraklasie. Priorytetem zeszłorocznego beniaminka było utrzymanie. Aktualnie plan minimum jest realizowany, jednak do końca sezonu pozostało jeszcze wiele wyzwań. Tym razem Niebiesko-biali czekają na komplet punktów od trzech ligowych potyczek. Jesienią gospodarze dostali prawdziwą lekcję od podopiecznych Nagelsmanna, przegrywając (0:7), stąd spróbują zrewanżować się za przykre wydarzenia.

Natomiast Bawarczycy mkną do przodu i już teraz mają dziewięć oczek przewagi nad wiceliderem. Spory margines błędu często rozluźnia zawodników, jednak zawodnicy z Monachium nie zamierzają tracić punktów z beniaminkiem. Po triumfie nad Lipskiem nadszedł czas na mniej wymagającego przeciwnika, dlatego w składzie powinno nastąpić kilka roszad.

Nasza redakcja nie daje większych szans gospodarzom. Stawiamy na prowadzenie Bayernu do przerwy oraz ostateczną wygraną po ostatnim gwizdku sędziego.

SC Freiburg – FSV Mainz 05

Freiburg nieco obniżył loty zimą, jednak dalej ma szansę na występ w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Aby tak się stało, trzeba jak najwięcej wygrywać, a ostatnio nie jest to takie łatwe. Biało-czarni przegrali z FC Koeln (0:1), dlatego w sobotę planują zawalczyć wyłącznie o pełną pulę.

Tymczasem Mainz po całkiem solidnym początku kampanii 2021/22 też ma swoje problemy. Zero-piątki wypadły z czołówki, bo coraz częściej zaznawały smaku porażki. Do tego wydawało się, że zespół popadł w poważny kryzys, ale poprzedni triumf nad Hoffenheim (2:0) pomógł zwalczyć najcięższe demony, więc o kolejne gole powinno być teraz łatwiej.

Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się bezbramkowym remisem. Tym razem stawiamy na wygraną gospodarzy.

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

Aptekarze znów są na właściwym kursie, ponieważ od czterech kolejek zbierają cenne punkty. Do tego Bayer kontynuuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Wydaje się, że w sobotę także powinno się udać. Wszystko przez imponującą formę strzelecką. W ostatnich tygodniach gospodarze zdobyli łącznie 12 bramek.

Z drugiej strony Stuttgart znów jest blisko spadku. Szwaby nie mają od jesieni zbyt dużo szczęścia, ale i forma piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Od poprzedniego zwycięstwa minęły już dwa miesiące, co źle wpływa na morale w szatni.

Naszym zdaniem Bayer ogra Stuttgart bez większych problemów. Stawiamy na handicap 0:1 z korzyścią dla ekipy z Leverkusen.

Union Berlin – Borussia Dortmund

Ten pojedynek wydaje się najciekawszym z całego weekendu. Wszystko przez to, że na przeciw siebie staną dwie drużyny z TOP4. Union niespodziewanie stracił punkty w zeszłej kolejce, kiedy nie dał rady Augsburgowi (0:2). Mało kto spodziewał się takiego scenariusza, stąd śmiało taki rezultat można nazwać niespodzianką. Być może był to drobny wypadek przy pracy, bo wcześniej berlińczycy byli niepokonani w siedmiu rywalizacjach.

Kiedy w składzie BVB nie ma Erlinga Haalanda, siła rażenia w ofensywie automatycznie spada do zera. Gdy ostatnio zabrakło Norwega, Bayer rozbił Borussię aż (2:5). Marco Rose ciągle szuka złotego środka, jednak do lidera traci już dziewięć punktów. Pozostało walczyć o pozycję wicelidera, ale z całej czołówki to właśnie goście mają najwięcej porażek na koncie.

Union spróbuje powtórzyć sukces Aptekarzy, ale BVB zapewne usprawni szyki defensywne. Z tego też powodu trudno wskazać faworyta. Pokusimy się bezpieczny tym i stawiamy na bramki z obu stron.

Program 22. kolejki Bundesligi:

piątek (11 luty)

20:30 RB Lipsk – FC Koeln (btts i wygrana RB)

sobota (12 luty)

15:30 Bochum – Bayern (2/2)

15:30 M’gladbach – Augsburg (btts)

15:30 Eintracht – Wolfsburg (btts i powyżej 2,5)

15:30 Fuerth – Hertha (1. połowa – remis)

15:30 Freiburg – Mainz (1)

18:30 Bayer – Stuttgart (Bayern handicap 0:1)

niedziela (13 luty)

15:30 Union – BVB (btts)

17:30 Hoffenheim – Arminia (1)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

22. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:30:00 2022-02-11 RB Leipzig FC Koln 1.47 4.75 6.90 15:30:00 2022-02-12 Bochum Bayern Munich 12.50 7.25 1.23 15:30:00 2022-02-12 Borussia Moenchengladbach Augsburg 1.68 4.30 4.80 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30:00 2022-02-12 Eintracht Frankfurt Wolfsburg 2.26 3.45 3.30 15:30:00 2022-02-12 Greuther Fuerth Hertha Berlin 2.97 3.35 2.50 15:30:00 2022-02-12 Freiburg Mainz 05 2.17 3.40 3.55 18:30:00 2022-02-12 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1.44 5.00 7.30 15:30:00 2022-02-13 Union Berlin Borussia Dortmund 4.00 3.80 1.85 17:30:00 2022-02-13 Hoffenheim Arminia Bielefeld 1.52 4.20 6.40 20:30:00 2022-02-18 Mainz 05 Bayer Leverkusen 2.85 3.65 2.28 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 ▼ POSTAW W Fortuna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2022 11:21 .

Aktualna tabela Bundesligi

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.