Przed 20. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC - SSC Napoli

20. kolejka Serie A będzie rozgrywana w cieniu kłopotów. Już zostały przełożone cztery spotkania, a wciąż nie wiadomo, co będzie dalej. Niemniej dwa starcia zapowiadają się niezwykle ciekawie. Mowa o bojach AC Milan – AS Roma i Juventus FC – SSC Napoli. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze dwudziestej kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AC Milan – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan – AS Roma to pierwszy z dwóch arcyciekawie zapowiadających się czwartkowych bojów w lidze włoskiej. W teorii faworytem są gospodarze. Niemniej podopieczni Jose Mourinho na pewno nie sprzedadzą tanio skóry.

Obie ekipy podejdą do potyczki poważnie osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić między innymi Simon Kjaer, czy Franck Kessie. U gości zabraknie Borjy Mayorala oraz Leonardo Spinazzoli.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku, gdy Rossoneri wygrali 2:1. We wcześniejszym starciu z udziałem obu drużyn też padły trzy gole i również górą był Milan. Tym razem spodziewamy się minimum czterech goli. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Juventus FC – SSC Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC – SSC Napoli to szlagier ligi włoskiej. Faworytem tej potyczki wydaje się ekipa Massimiliano Allegriego. Aczkolwiek team z Neapolu nie zamierza tanio sprzedać skóry. Mimo że drużyna Luciano Spallettiego przystąpi do potyczki, mając zaledwie 13 zdrowych piłkarzy, w tym czterech z Primavery.

Stara Dama przystąpi do potyczki bez takich piłkarzy jak: Arthur, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, czy Aaron Ramsey. U gości wyłączeni z gry są między innymi Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, czy Piotr Zieliński. Polski pomocnik został poddany kwarantannie.

Nasza redakcja spodziewa się w tej konfrontacji goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzela – TAK.

STS 1,98 obie drużyny strzelą – TAK Zagraj

Program 20. kolejki Serie A:

Czwartek (6 stycznia))

12:30 UC Sampdoria – Cagliari Calcio (1)

14:30 Spezia Calcio – Hellas Werona (obie drużyny strzelą – TAK)

14:30 SS Lazio – Empoli FC (1)

16:30 US Sassuolo – Genoa CFC (obie drużyny strzelą – TAK)

18:30 AC Milan – AS Roma (powyżej 3,5 bramki – TAK)

20:45 Juventus FC – SSC Napoli (obie drużyny strzelą – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

20. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30:00 2022-01-06 Salernitana Venezia Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 18:30:00 2022-01-06 AC Milan Roma 2.35 3.50 2.95 2.30 3.65 3.00 2.45 3.50 2.90 2.39 3.55 3.05 20:45:00 2022-01-06 Juventus SSC Napoli 1.67 3.75 5.40 1.70 3.75 5.40 1.68 3.75 5.60 1.67 3.90 5.60 20:45:00 2022-01-06 Fiorentina Udinese Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 12:30:00 2022-01-09 Venezia AC Milan 5.35 4.00 1.59 5.20 3.90 1.63 5.75 4.00 1.62 5.60 4.10 1.60 12:30:00 2022-01-09 Empoli Sassuolo 2.49 3.60 2.60 2.50 3.50 2.64 2.50 3.75 2.70 2.50 3.75 2.60 14:30:00 2022-01-09 Torino Fiorentina 2.55 3.30 2.65 2.60 3.30 2.66 2.65 3.45 2.65 2.60 3.45 2.70 14:30:00 2022-01-09 Cagliari Bologna 3.05 3.30 2.30 2.87 3.45 2.35 3.05 3.55 2.32 3.05 3.40 2.32 16:30:00 2022-01-09 SSC Napoli Sampdoria 1.48 4.55 5.95 1.48 4.55 5.90 1.45 4.75 7.10 1.48 4.70 6.20 16:30:00 2022-01-09 Udinese Atalanta 4.10 3.80 1.80 4.15 3.85 1.85 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6. stycznia 2022 16:41 .

