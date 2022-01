Przed 20. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Marco Verratti

W piątek wznowiona zostanie rywalizacja we francuskiej Ligue 1 po krótkiej zimowej przerwie. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Olympique Lyon podejmował będzie u siebie Paris Saint-Germain. Sprawdź nasze typy na 20. kolejkę francuskiej ekstraklasy.

Girondins Bordeaux – Olympique Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Rywalizację zainauguruje piątkowe spotkanie na Matmut Atlantique, gdzie Girondins Bordeaux zmierzy się z Olympique Marsylii. Murowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu są goście, którzy na przeciwko siebie będą mieli zdziesiątkowanego rywala. Ogromne osłabienia Bordeaux wynikają przede wszystkim z powodu licznych przypadków koronawirusa w zespole, ale także z uwagi na kontuzje i wyjazd niektórych zawodników na Puchar Narodów Afryki.

Marsylia w tej sytuacji nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Każdy inny wynik niż wygrana gości będzie naszym zdaniem ogromną niespodzianką, dlatego też stawiamy na czystą dwójkę.

Nasz typ: wygrana Marsylii

RC Lens – Stade Rennes. Typy, kursy, zapowiedź

Z punktu widzenia polskiego kibica ciekawie zapowiada się również pojedynek Lens ze Stade Rennes. W zespole gospodarzy, który będzie chciał przełamać złą serię powinien wystąpić Przemysław Frankowski. Lens, które jeszcze niedawno uznawane było za rewelację obecnego sezonu, ostatnie ligowe zwycięstwo odniosło na początku listopada, kiedy pokonało u siebie 4:0 Troyes. Od tamtej pory nie wygrało żadnego z sześciu meczów w Ligue 1.

W nienajlepszych nastrojach 2022 rok zakończyło również Stade Rennes, które przegrało 3 z 4 ostatnich ligowych spotkań i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Teraz o zwycięstwo również nie będzie łatwo, bowiem Lens bardzo dobrze prezentuje się w spotkaniach na własnym stadionie. W dziewięciu takich pojedynkach doznało zaledwie jednej porażki.

W sobotni wieczór celem obu zespołów będzie zgarnięcie pełnej puli, ale nie spodziewamy się w tym meczu wielu bramek. W ośmiu ich ostatnich ligowych potyczkach padały co najwyżej dwa gole.

Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain. Typy, kursy, zapowiedź

Zwieńczeniem 20. kolejki będzie niedzielne spotkanie Olympique Lyon z Paris Saint-Germain. Na papierze faworytem są oczywiście paryżanie, ale w końcówce 2021 roku nie potrafili regularnie wygrywać. 3 z 4 ostatnich ligowych spotkań drużyny Mauricio Pochettino zakończyło się podziałem punktów.

Tymczasem Lyon, który obecnie zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli, w trzech ostatnich meczach również dzielił się punktami z rywalami. Ostatnie zwycięstwo odniósł natomiast jeszcze w listopadzie.

W niedzielę gospodarze będą chcieli jednak sprawić niespodziankę i zatrzymać zmierzających po kolejny mistrzowski tytuł paryżan. My w tym meczu stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą przynajmniej po jednym golu. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Program 20. kolejki Ligue 1:

piątek (7 stycznia):

21:00 Girondins Bordeaux – Olympique Marsylia (2)



sobota (8 stycznia):

21:00 RC Lens – Stade Rennes (poniżej 2,5 bramki)



niedziela (9 stycznia):

13:00 Stade Brest – OGC Nice (2)

15:00 Clermont Foot – Stade Reims (1X i poniżej 3,5 bramki)

15:00 FC Metz – RC Strasbourg (X2)

17:05 FC Nantes – AS Monaco (powyżej 2,5 bramki)

20:45 Olympique Lyon – Paris Saint-Germain (BTTS)

Mecze Lille – Lorient i Montpellier – Troyes zostały przełożone.

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

20. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

