Przed 2. kolejką Ligi Europy. Typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

Za nami już 1. kolejka fazy grupowej Ligi Europy, co oznacza, że wstęp do ogromnych emocji związanych z tymi rozgrywkami mamy już za sobą. Co czeka nas w kolejnej rundzie spotkań rozgrywek?

Szeryf Tyraspol – Manchester United. Typy, kursy, zapowiedź

Drużyna z Tyraspola pamięta jeszcze smak zwycięstwa nad Realem z ubiegłego sezonu. Szeryf jak na warunki mołdawskich klubów jest drużyną o dużym budżecie i głośnych nazwiskach. Do spotkania z Manchesterem United nie przystępuje jednak w roli faworyta. Czerwone Diabły podrażnione porażką w 1. kolejce z Realem Sociedad będą za wszelką cenę chciały zanotować pewne zwycięstwo i poprawić swoją sytuację w grupie. Zdecydowanie mają ku temu odpowiednich wykonawców.

AS Roma – HJK. Typy, kursy, zapowiedź

Gigantyczna jest dysproporcja w kursach między typem na AS Romę i HJK. Rzymianie słabo weszli w rozgrywki europejskie i po porażce z Łudogorcem 1:2 zdecydowanie została podrażniona ich ambicja. Jose Mourinho był mocno sfrustrowany wynikiem starcia z bułgarskim zespołem i nie wyobraża sobie, żeby jego podopieczni w starciu z HJK mieli nie zanotować trzech punktów. Zwłaszcza że fińskiej drużynie regularnie przytrafiają się mecze słabsze, w których ich obrona jest podatna na ataki rywali. Roma będzie miała tym razem przewagę trybun i wszystkie argumenty za tym, żeby odnieść zwycięstwo.

Stade Rennais – Fenerbahce. Typy, kursy, zapowiedź

Solidnie wygląda w tym sezonie Stade Rennais. Francuski zespół nie prezentuje się co prawda tak dobrze jak w ubiegłym sezonie, ale wciąż jest to poziom na tyle solidny, żeby przystępować do rywalizacji z Fenerbahce w roli faworyta. Żółte Kanarki to jednak drużyna inna niż przed rokiem. Klub w letnim okienku transferowym porządnie się wzmocnił, czego pokłosiem są solidne wyniki osiągane w rozgrywkach ligowych. Fenerbahce przegrał w tym sezonie tylko dwa spotkania. To dobry prognostyk przed starciem w Lidze Europy z silnym Rennes.

Program 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:

Czwartek (15 września – mecze o 18:45)

Feyenoord – Sturm Graz (1)

Midtjylland – Lazio Rzym (X2)

Monaco – Ferencvaros (-2.5)

Olympiakos – Freiburg (BTTS)

Karabach – Nantes (-2.5)

Real Sociedad – Omonia (1/+1.5)

Szeryf Tyraspol – Manchester United (+2.5 gola)

Trabzonspor – Crvena Zvezda (1X)

Czwartek (15 września – mecze o 21:00)

AS Roma – HJK (BTTS/Nie)

Real Betis – Łudogorzec (1)

Bodo/Glimt – Zurich (+2.5)

Braga – Union Berlin (X2)

Dynamo Kijów – AEK Larnaca (1)

Rennes – Fenerbahce (BTTS)

Royale Union – Malmo (-2.5)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

