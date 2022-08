Przed 2. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Druga kolejka La Ligi zainauguruje piątkowym meczem pomiędzy Espanyolem a Rayo Vallecano. W najbliższy weekend Real Madryt podejmie na wyjeździe Celtę Vigo, natomiast FC Barcelonę czeka delegacja na mecz z Realem Sociedad. Najciekawiej zapowiada się natomiast starcie pomiędzy Atletico Madryt i Villarrealem. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedziami najważniejszych meczów kolejki, a także poznania aktualnych kursów bukmacherskich.

Celta Vigo – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki. Po zdobyciu Superpucharu Europy podopieczni trenera Carlo Ancelotti dobrze spisali się na inaugurację ligowego sezonu i pokonali Almerię 2-1. W sobotę czeka ich wyjazdowa rywalizacja z Celtą Vigo, która w miniony weekend bramkowo zremisowała z Espanyolem. Spodziewamy się, że znajdujący się w dobrej dyspozycji Królewscy po raz kolejny zdominują niżej notowanego przeciwnika i odniosą pewne zwycięstwo. Nasz typ – Real Madryt wygra więcej niż jedną bramką.

Atletico Madryt – Villarreal. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt zaskoczyło kibiców i pewnie wygrało na inaugurację z Getafe 3-0. Świetnie spotkanie odnotował Joao Felix, który asystował przy każdej bramce dla swojej drużyny. Podopieczni Diego Simeone udowodnili spory potencjał ofensywny i zapowiada się na to, że wyścig o krajowe mistrzostwo będzie miał trzech uczestników. W niedzielę “Los Rojiblancos” czeka natomiast bardzo wymagające wyzwanie. Na własnym terenie podejmą oni Villarreal, który również zaimponował na starcie rozgrywek. “Żółta Łódź Podwodna” pokonała Real Valladolid 3-0, a jej ambicją na ten sezon jest znalezienie się tuż za czołową trójką. Nasz typ na mecz – powyżej 2,5 gola.

Real Sociedad – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona zaliczyła spory falstart i, pomimo wielkich oczekiwań, w pierwszej kolejce zdołała tylko zremisować z Rayo Vallecano 0-0. Swojego dorobku strzeleckiego nie otworzył Robert Lewandowski, lecz z pewnością będzie chciał to zmienić już w najbliższą sobotę. To zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych, bowiem “Dumę Katalonii” czeka wyjazd do San Sebastian i rywalizacja z lokalnym Realem Sociedad, który ma już na swoim koncie trzy punkty. Spodziewamy się zaciętego spotkania i bramek z obydwu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

La Liga – typy na 2. kolejkę

Piątek (19 sierpnia)

20:00 Espanyol – Rayo Vallecano (1)

22:00 Sevilla – Real Valladolid (+2,5 gola)

Sobota (20 sierpnia)

17:30 Osasuna – Cadiz (X)

19:30 Mallorca – Betis (X)

22:00 Celta Vigo – Real Madryt (2)

Niedziela (21 sierpnia)

17:30 Athletic Bilbao – Valencia (2)

19:30 Atletico Madryt – Villarreal (+2,5 gola)

22:00 Real Sociedad – FC Barcelona (obie strzelą)

Poniedziałek (22 sierpnia)

20:00 Elche – Almeria (2)

22:00 Girona – Getafe (1)

