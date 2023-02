Przed 19. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Bayernu

Przed nami 19. seria gier w niemieckiej Bundeslidze. W tej kolejce czeka nas kilka ciekawych potyczek. Między innymi Wolfsburg podejmie u siebie Bayern Monachium. Czy Bawarczycy wreszcie zanotują ligowy triumf? Sprawdź nasze typy na wszystkie spotkania tej serii i poznaj kursy bukmacherskie.

Wolfsburg – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Czy Wolfsburg ogra Bayern Monachium? Na pewno gospodarzom nie będzie łatwo sprawić niespodzianki w tej niedzielnej potyczce. Piłkarze Wilków w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrali wyjazdowe spotkanie z Werderem 1:2. Aktualnie zajmują siódme miejsce – 29 punktów. Mistrzowie Niemiec przełamali się w krajowym pucharze. W środę pewnie pokonali w delegacji Mainz 4:0 i awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek. Teraz kibice tego klubu czekają na wiktorię na krajowym podwórku. Ostatnio Bawarczycy tylko zremisowali na swoim stadionie z Eintrachtem 1:1. Goście cały czas są na pierwszym miejscu (37 punktów), ale ich przewaga nad kolejnymi drużynami jest już minimalna. W związku z tym gracze Bayern Monachium zrobią wszystko, aby zanotować zwycięstwo w tej konfrontacji.

Borussia Dortmund – Freiburg. Typy, kursy, zapowiedź

Borussia Dortmund spisuje się znakomicie. Gospodarze w trzech poprzednich meczach zanotowali same zwycięstwa. Kilka dni temu ekipa z Dortmundu pokonała na bardzo trudnym terenie Bayer Leverkusen 2:0. Obecnie gospodarze są na czwartym miejscu w ligowej tabeli – 34 punkty. Warto zauważyć, że gospodarze nie stracili oczek już od 11 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Rywale spisują się w tym roku kalendarzowym zdecydowanie słabiej. W trzech meczach zdobyli zaledwie cztery punkty. Obecnie ekipa z Fryburga jest na piątej lokacie w ligowej tabeli. Zawodnicy tego klubu też zdobyli 34 oczka. Wydaje się, że w tej sobotniej potyczce dużo więcej do powiedzenia powinni mieć gracze gospodarzy, którzy są obecnie „na fali”.

Koeln – Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

W meczu Koeln – RB Lipsk jest zdecydowany faworyt. To piłkarze gości, którzy w tym momencie są na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Do tej pory zawodnicy z Lipska zdobyli 35 punktów. Warto zauważyć, że ostatnio pokonali na swoim stadionie Stuttgart 2:1. Gospodarze w poprzedniej kolejce zanotowali zaś wyjazdowy remis 0:0 z Schalke 04 Gelsenkirchen. Aktualnie zespół z Kolonii jest na 12. lokacie w ligowej tabeli. Do tej pory zawodnicy Koeln zdobyli 22 punkty. Goście muszą pamiętać o tym, że gospodarze są niepokonani od 12 listopada 2022 roku. Mimo tego wydaje się, że zawodnicy z Lipska powinni jednak zanotować zwycięstwo w tej sobotniej konfrontacji.

Program 19. kolejki Bundesligi

Piątek (3 lutego)

20:30 Augsburg – Leverkusen (x)

Sobota (4 lutego)

15:30 Koeln – Lipsk (2)

15:30 Union – Mainz (x)

15:30 Bochum – Hoffenheim (x2)

15:30 Dortmund – Freiburg (1)

15:30 Eintracht – Hertha (1)

18:30 Moenchengladbach – Schalke (over 2,5)

Niedziela (5 lutego)

15:30 Stuttgart – Werder (2)

17:30 Wolfsburg – Bayern (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

19. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

