Przed 13. kolejką Bundesligi. Typy, kursy, zapowiedź

Union Berlin dzielnie utrzymuje się na pozycji lidera Bundesligi, choć Bayern Monachium depcze mu już po pietach. Między drugim i pierwszym zespołem jest już tylko jeden punkt różnicy. Czy do zmiany na pozycji lidera dojdzie już w ten weekend?

Hertha Berlin – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Od kilku sezonów Hertha balansuje niebezpiecznie na granicy pierwszej i drugiej Bundesligi. Wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie także w tej kampanii. Stara Dama znajduje się tuż nad strefą spadkową, a w najbliższej kolejce gościć będzie rozpędzony Bayern Monachium. Podopieczni Juliana Nagelsmanna rozjeżdżają kolejnych rywali, w każdym meczu strzelając po kilka goli. Klasa rywala nie ma dla nich znaczenia. Bawarczycy są najbardziej bramkostrzelną drużyną w TOP 5 europejskich ligach i zapewne będą chcieli podtrzymać ten trend także w sobotę.

STS 1.76 Powyżej 3.5 gola Odwiedź STS

Hoffenheim – RB Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Hoffenheim z RB Lipsk to na papierze jedno z ciekawszych i zarazem wyrównanych meczów. Wieśniacy dobrze weszli w sezon i osiągają zadowalające kibiców rezultaty. Powoli w górę tabeli pnie się również zespół z Lipska, który po słabym starcie prezentuje się coraz lepiej. Byki w znakomitym stylu przypieczętowały awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, wygrywając aż 4:0 na wyjeździe z Szachtarem. Okupiły to jednak kontuzją Timo Wernera, którego zabraknie na mundialu w Katarze.

STS 1.52 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź STS

Bayer Leverkusen – Union Berlin. Typy, kursy, zapowiedź

Nie jest to zdecydowanie udana kampania dla Bayeru Leverkusen. Aptekarze zmuszeni do gry na dwóch frontach jak na razie nie radzą sobie w Bundeslidze, gdzie spadli już do strefy spadkowej. Tak niskie miejsce nie przystoi drużynie o tak silnej kadrze. Na domiar złego w niedzielę zmierzą się z liderem tabeli – Unionem Berlin. Żelaźni grają w sposób wyrachowany, ale skuteczny. Gospodarze mogą w weekend z zazdrością patrzeć na ich organizacje przede wszystkim w fazie defensywnej. W poprzednim sezonie te zespoły dwukrotnie dzieliły się punktami. Za każdym razem też obie strzelały gola. Zdaje się to dla bezpośrednich meczów między nimi symptomatyczne.

STS 1.70 Wygrana lub remis Unionu Odwiedź STS

Program 13. kolejki Bundeligi

Piątek (4 listopada):

20:30 Borussia Moenchengladbach – VFB Stuttgart (1)

Sobota (5 listopada):

15:30 Mainz – Wolfsburg (1)

15:30 Borussia Dortmund – VFL Bochum (1 i Powyżej 1.5 gola)

15:30 Augsburg – Eintracht Frankfurt (X2)

15:30 Hertha Berlin – Bayern Monachium (+3.5)

15:30 Hoffenheim – RB Lipsk (BTTS)

18:30 Werder Brema – Schalke (X)

Niedziela (6 listopada):

15:30 Bayer Leverkusen – Union Berlin (X2)

17:30 Freiburg – FC Koeln (+2.5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.