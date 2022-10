Przed 10. kolejką Ligue 1. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

W piątek, 7 października, meczem Lyonu z Tuluzą rozpoczniemy 10. kolejkę francuskiej Ligue 1. W tej serii gier nie będziemy świadkami wielkich hitów, ale kilka spotkań, w tym pojedynki Lille z Lens czy Reims z PSG, zapowiada się bardzo interesująco. Czołówka tabeli wciąż się nie zmienia. Prowadzi oczywiście Paris Saint-Germain, a niżej uplasowały się Marsylia, Lorient, Lens i Monaco.

Lyon – Toulouse. Typy, kursy, zapowiedź

Lyon nieco rozczarowuje w tym sezonie. To dopiero siódmy zespół ligowej tabeli, a gospodarzy piątkowego starcia z pewnością stać na lepsze rezultaty niż te dotychczasowe. Mecz z Toulouse to dobra okazja, by zgarnąć trzy punkty i przybliżyć się do ligowej czołówki. Jednak Lyon przystąpi do tego spotkania po czterech porażkach z rzędu. W zdecydowanie lepszej formie są goście, którzy wygrali dwa ostatnie spotkania jednak wcześniej też zaliczyli serię trzech porażek z rzędu i też nie zachwycają swoją grą, dlatego faworytem mimo wszystko są gospodarze.

Reims – Paris Saint-Germain. Typy, kursy, zapowiedź

Reims to dopiero siedemnasty zespół w tabeli, a gospodarze nie potrafią wygrać od czterech spotkań. PSG jest murowanym faworytem i nawet kilka roszad w składzie w związku z rywalizacją z Benfiką Lizbona w środku tygodnia w Lidze Mistrzów nie powinno sprawić, że goście stracą punkty w tym starciu. Podopieczni Galtiera nie tracą zbyt wielu goli (dotychczas 5 w Ligue 1), z kolei Reims nie jest najbardziej bramkostrzelnym zespołem w lidze.

Lille – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

To jedno z ciekawszych spotkań tej serii gier. Lille przegrało w ostatniej kolejce z Lorient, a także trzy z ostatnich pięciu spotkań. Z kolei Lens jest jeszcze niepokonane w trwającej kampanii, ale zdarza się im zremisować mecz w przeciętnym stylu, jak miało to miejsce z Reims czy Nantes. To sprawia, że trudno wskazać faworyta tego spotkania. Nawet kursy bukmacherskie na wygraną obu drużyn są bardzo wysokie i przybliżone.

Program 10. kolejki Ligue 1

Piątek (7 października)

21:00 Lyon – Toulouse (1)

Sobota (8 października)

17:00 Marsylia – Ajaccio (1)

21:00 Reims – PSG (2)

Niedziela (9 października)

13:00 Montpellier – Monaco (2)

15:00 Angers – Strasbourg (X)

15:00 Clermont – Auxerre (X)

15:00 Nice – Troyes (1)

15:00 Brest – Lorient (2)

17:05 Rennes – Nantes (1)

20:45 Lille – Lens (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

10. kolejka Ligue 1: kursy bukmacherskie, zakład AKO

