Przed 1/8 Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź

31 stycznia i 1 lutego 2023 roku odbędą się pierwsze cztery spotkania w 1/8 Pucharu Niemiec. Oczy wielu kibiców będą zwrócone na Moguncję. Czy Mainz sprawi niespodziankę i zdoła pokonać Bayern Monachium, który nie jest w najlepszej formie? Sprawdź nasze typy i aktualne kursy bukmacherskie.

Mainz – Bayern. Typy, kursy, zapowiedź

Mainz zmierzy się z Bayernem Monachium. Faworytami tego spotkania są goście. Trzeba jednak zauważyć, że mistrzowie Niemiec nie grają w tym roku najlepszej piłki. Gospodarze będą chcieli pokusić się o sprawienie niespodzianki. Kilka dni temu zawodnicy tej drużyny wygrali u siebie z Bochum 5:2. Natomiast goście zanotowali kolejny remis. Tym razem na swoim terenie z Eintrachtem Frankfurt 1:1. To oznacza, że zawodnicy z Bawarii jeszcze nie odnieśli ani jednego zwycięstwa w tym roku kalendarzowym. Kiedyś jednak musi przyjść przełamanie. Być może będzie to w trakcie środowej potyczki. My uważamy, że tutaj najlepszym typem będzie “obie strzelą”. Gospodarze i goście w trzech spotkaniach po przerwie zimowej zawsze zdobywali i tracili minimum po jednym golu.

Union – Wolfsburg. Typy, kursy, zapowiedź

Bardzo dobrze spisujący się (po przerwie spowodowanej spotkaniami w ramach mistrzostw świata w Katarze) zawodnicy Unionu Berlin zmierzą się na swoim stadionie z Wolfsburgiem. Gospodarze w trzech poprzednich meczach zanotowali same zwycięstwa. Ostatnio pokonali w derbach Herthę 2:0. Dzięki temu zajmują w tym momencie już drugie miejsce w ligowej tabeli i mają tylko oczko straty do Bayernu Monachium. Goście po dwóch wygranych ostatnio musieli przełknąć gorycz porażki. Zawodnicy z Wolfsburga przegrali w delegacji z Werderem 1:2. Tutaj także spodziewamy się jednak emocjonującego i wyrównanego spotkania. Uważamy, że gospodarze i goście zdobędą minimum po jednym trafieniu.

Lipsk – Hoffenheim. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze RB Lipsk będą faworytami w spotkaniu z Wieśniakami. Gospodarze w trzech ostatnich spotkaniach zdobyli w sumie siedem punktów. Najpierw zremisowali na swoim terenie z Bayernem Monachium 1:1. Potem wysoko pokonali w delegacji Schalke 6:1. Natomiast w ostatnim spotkaniu ligowym wygrali u siebie ze Stuttgartem 2:1. Lipsk nie powiedział zatem ostatniego słowa nawet w kontekście walki o mistrzostwo Niemiec. W tym momencie gospodarze mają dwa oczka straty do Bayernu Monachium. Rywale grają natomiast bardzo przeciętnie. Piłkarze Hoffenheim w trzech poprzednich spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt. Obecnie zajmują dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli i mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Uważamy, że goście będą bardziej skupiać się na rozgrywkach ligowych, dlatego gospodarze powinni tutaj wygrać bez większych problemów.

Program 1/8 Pucharu Niemiec (31.01-01.02.2023)

Wtorek (31 stycznia)

18:00 Paderborn – Stuttgart (BTS)

20:45 Union – Wolfsburg (BTS)

Środa (1 lutego)

18:00 Lipsk – Hoffenheim (1)

20:45 Mainz – Bayern (BTS)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Pucharu Niemiec: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:00 31 January 2023 Paderborn VfB Stuttgart 2.90 3.50 2.40 2.80 3.70 2.40 2.75 3.60 2.38 2.70 3.50 2.34 19:45 31 January 2023 Union Berlin VfL Wolfsburg 2.30 3.25 3.25 2.25 3.30 3.25 2.30 3.20 3.10 2.28 3.20 3.05 17:00 1 February 2023 RB Lipsk Hoffenheim 1.52 4.50 5.45 1.53 4.75 5.50 1.50 4.50 5.40 1.49 4.40 5.40 Pokaż 5 więcej spotkań 19:45 1 February 2023 FSV Mainz 05 Bayern Monachium 5.70 4.85 1.47 6.00 5.00 1.47 5.80 4.80 1.45 5.60 4.80 1.44 17:00 7 February 2023 Sandhausen Freiburg 5.75 4.30 1.52 6.00 4.50 1.50 5.80 4.30 1.49 5.80 4.30 1.49 19:45 7 February 2023 Eintracht Frankfurt Darmstadt 1.55 4.45 5.20 1.55 4.60 5.25 1.52 4.40 5.20 1.52 4.40 5.20 17:00 8 February 2023 Nuernberg Fortuna Duesseldorf 2.60 3.30 2.65 2.55 3.50 2.70 2.55 3.35 2.60 2.55 3.35 2.60 19:45 8 February 2023 VfL Bochum Borussia Dortmund 4.10 3.90 1.76 4.20 4.00 1.75 4.00 3.90 1.73 4.00 3.90 1.73 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2023 19:07 .

