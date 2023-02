Przed 1/8 Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Borussii

7 i 8 lutego 2023 roku odbędą się cztery kolejne mecze w 1/8 Pucharu Niemiec. Czy następne zwycięstwo zanotuje Borussia Dortmund, która zagra w delegacji z Bochum? Jak spiszą się inni przedstawiciele Bundesligi? Sprawdź aktualne kursy bukmacherskie i nasze typy.

Bochum – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Wydaje się, że Borussia Dortmund powinna pokonać swoich środowych rywali. Goście są w bardzo dobrej dyspozycji. W tym roku kalendarzowym Borussia Dortmund rozegrała cztery mecze o punkty i za każdym razem pokonywała swoich przeciwników. Ostatnio zawodnicy klubu z Westfalii pewnie triumfowali u siebie z Freiburgiem aż 5:1. Gorzej poczynają sobie zawodnicy gospodarzy. Piłkarze Bochum w czterech tegorocznych spotkaniach ligowych zdobyli w sumie sześć oczek. Dwa mecze wygrali oraz tyle samo przegrali. Ostatnio triumfowali na swoim stadionie z Hoffenheim 5:2. Uważamy, że Bochum przegra w środę, aczkolwiek najbardziej prawdopodobne jest chyba to, że obie drużyny zdobędą tutaj minimum po jednym golu.

Sandhausen – Freiburg. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze to przedstawiciel niższego poziomu rozgrywkowego (2. Bundesliga). Zawodnicy tego klubu rozegrali po przerwie spowodowanej mundialem w Katarze zaledwie dwa spotkania. Jedno wygrali, a jedno bardzo wyraźnie przegrali. W piątek piłkarze Sandhausen okazali się dużo słabsi na swoim terenie od Darmstadt (0:4). To nie wróży dobrze tej ekipie przed środowym spotkaniem z Freiburgiem. Goście także ostatnio wysoko przegrali w Dortmundzie (1:5), ale przedtem notowali naprawdę niezłe wyniki. Między innymi pokonali u siebie Augsburg 3:1 oraz zremisowali w roli gospodarza z Eintrachtem 1:1. Dużo zatem wskazuje na to, że ekipa z Fryburga poradzi sobie we wtorkowej potyczce i dzięki temu uzyska awans do kolejnej rundy Pucharu Niemiec.

Eintracht – Darmstadt. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Eintrachtu są faworytami w spotkaniu z Darmstadt, czyli innym przedstawicielem 2. Bundesligi na tym etapie rozgrywek Pucharu Niemiec. Gospodarze w tym roku kalendarzowym jeszcze nie zanotowali ani jednej porażki – biorąc pod uwagę oficjalne spotkania o punkty. Kilka dni temu zawodnicy Orłów pewnie pokonali u siebie Herthę 3:0. Należy zauważyć, że gospodarze są niepokonani w rozgrywkach ligowych już od 29 października poprzedniego roku kalendarzowego. Goście dobrze radzą sobie na zapleczu Bundesligi. Kilka dni temu wyraźnie wygrali w delegacji z Sandhausen 4:0. Uważamy jednak, że Eintracht będzie w stanie zwyciężyć na swoim terenie, co da ekipie z Frankfurtu awans do ćwierćfinału tej edycji Pucharu Niemiec.

Program 1/8 Pucharu Niemiec (07.02-08.02.2023)

Wtorek (7 luty)

18:00 Sandhausen – Freiburg (2)

20:45 Eintracht – Darmstadt (1)

Środa (8 luty)

18:00 Nuernberg – Duesseldorf (1)

20:45 Bochum – Dortmund (BTS)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 17:00 7 February 2023 Sandhausen Freiburg 6.30 4.45 1.50 6.00 4.50 1.50 5.80 4.30 1.50 5.80 4.30 1.48 19:45 7 February 2023 Eintracht Frankfurt Darmstadt 1.50 4.75 5.80 1.50 4.60 5.75 1.50 4.40 5.60 1.49 4.40 5.60 17:00 8 February 2023 Nuernberg Fortuna Duesseldorf 2.65 3.30 2.60 2.75 3.40 2.60 2.60 3.35 2.60 2.60 3.30 2.55 Pokaż 1 więcej spotkań 19:45 8 February 2023 VfL Bochum Borussia Dortmund 4.30 3.95 1.73 4.40 4.00 1.72 4.30 3.95 1.71 4.20 3.90 1.70 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2023 17:47 .

