Przed 1/8 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

Już 7 marca meczem Lazio - Alkmaar rozpocznie się 1/8 Ligi Konferencji Europy (siedem kolejnych spotkań zostanie zaś rozegranych dwa dni później). Polskich kibiców bardzo interesuje to, jak Lech Poznań spisze się przeciwko Djurgarden. O to, by być bliżej awansu, powalczą też ze swoimi przeciwnikami Fiorentina, czy West Ham United. Sprawdź bieżące kursy bukmacherskie i typy na wszystkie spotkania tej rundy Ligi Konferencji Europy.