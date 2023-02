Przed 1/8 finału pucharu Francji. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Zawodnicy Olympique Marsylia

Najsłabsze zespoły zostały już w rozgrywkach o puchar Francji odsiane, a turniej wkracza wreszcie w decydującą fazę. Na placu boju pozostało 16 drużyn, a na etapie ⅛ czeka nas kilka ciekawie zapowiadających się pojedynków.

Olympique Lyon – Lille. Typy, kursy, zapowiedź

Zarówno Olympique Lyon, jak i Lille w ostatnich meczach prezentowały się dość przyzwoicie i zanotowały tylko jedną porażkę w pięciu spotkaniach. Les Gones będą mogli w środę liczyć na doping własnej publiczności, co w meczach pucharowych potrafi zrobić różnicę. Ostatnie bezpośrednie mecze potrafiły mieć prawdziwie różne rozstrzygnięcia, a Mastify poznały smak zwycięstwa na Parc Olympique Lyonnais. Z tego też względu na pewno nie przestraszą się atmosfery w Lyonie i możemy obejrzeć ciekawe i wyrównane starcie.

Olympique Marsylia – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Kibice zacierają już ręce w oczekiwaniu na Derby Francji, jakie czekają nas w ⅛ finału pucharu. Olympique Marsylia i PSG to odwieczni rywale, a w bezpośrednich meczach między nimi wielokrotnie wrzało. Paryżanie nie znajdują się w najwyższej dyspozycji, z czego zdają sobie sprawę gospodarze. Marsylia w ostatniej kolejce Ligue 1 zaprezentowała się przed własną publicznością bardzo słabo i przegrali 1:3. Dodaje to zdecydowanie kolorytu do środowego Le Classique.

Lorient – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Lens jest w tym sezonie jedną z największych rewelacji Ligue 1, choć w ostatnich meczach zapał drużyny nieco osłabł, a świadczą o tym przede wszystkim wyniki. Żółto-czerwoni nie wygrali żadnego z trzech poprzednich pojedynków, w których zanotowali tylko dwie bramki. O Lorient również można mówić w samych superlatywach, bo drużyna wskazywana jako jeden z kandydatów do spadku zajmuje w lidze siódme miejsce i proponuje atrakcyjny futbol. W tym sezonie w 5. kolejce Ligue 1 Lens rozgromiło wręcz Lorient na własnym stadionie, wygrywając 5:2. Tym razem przyjdzie im się zmierzyć na wyjeździe, a stawką jest ćwierćfinał rozgrywek.

Terminarz 1/8 finału pucharu Francji

Środa (8 lutego):

18:15 Angers – Nantes (2)

18:15 Auxerre – Rodez (1)

18:15 Olympique Lyon – Lille (-2.5)

18:15 Paris FC – Anney (+2.5)

18:15 Toulouse – Stade de Reims (BTTS/Nie)

18:15 Vierzon – Grenoble (1X)

21:10 Olympique Marsylia – PSG (BTTS)

Czwartek (9 lutego)

21:00 Lorient – Lens (BTTS/Nie)

W nawiasach prezentujemy naszą propozycję typów.

