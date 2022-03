Przed 1/8 finału Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedzi

Pressfocus Na zdjęciu: Michail Antonio

W dniach 9-10 marca odbędą się pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy. Udział w ćwierćfinale ma już zapewniony RB Lipsk. O dołączenie do najlepszej ósemki rywalizują między innymi: Barcelona, Betis, West Ham, czy Atalanta. Zapoznaj się z terminarzem tego etapu.

Sevilla – West Ham: typy, kursy, zapowiedź

Miniony weekend nie był udany w wykonaniu piłkarzy Sevilli. Zespół ten nie zdołał bowiem pokonać broniącego się przed spadkiem z La Ligi Deportivo Alaves (0:0). Wcześniej Andaluzyjczycy rozprawili się jednak z Realem Betis (2:1). W poprzedniej rundzie Ligi Europy wyeliminowali natomiast rosyjski Zenit.

Marzec jest dotychczas bardzo przykrym miesiącem dla zawodników West Hamu. Londyńczycy na początku musieli uznać wyższość Southampton (1:3), co oznaczało dla nich odpadnięcie z Pucharu Anglii. Niedawno Młoty uległy natomiast Liverpoolowi (0:1) w Premier League. Angielska drużyna miała zapewniony udział w 1/8 finału Ligi Europy.

Atalanta – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź

W Bergamo mieli nadzieję, że w sobotę piłkarze Atalanty dostarczą miejscowym fanom powody do radości. W końcu drużyna Gian Piero Gasperiniego rozprawiła się z Sampdorią aż 4:0. Nic bardziej mylnego. Atalanta przegrała z Romą 0:1 i została wyprzedzona przez tego rywala w tabeli Serie A.

Od Bayeru trudno było wymagać zwycięstwa w ostatniej kolejce Bundesligi. Aptekarze udali się bowiem do Monachium, które opuścili z poczuciem zrealizowanego zadania i jednym punktem (1:1). Wcześniej piłkarze z Leverkusen pokonali u siebie pewnie Arminię Bielefeld (3:0).

Program 1/8 Ligi Europy:

środa (9 marca)

18:45 Betis – Eintracht (x)

18:45 Porto – Lyon (1)

czwartek (10 marca)

18:45 Sevilla – West Ham (1)

21:00 Atalanta – Bayer (x)

21:00 Barcelona – Galatasaray (1)

21:00 Braga – Monaco (2)

21:00 Randers – Crvena (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 9 March 2022 Real Betis Eintracht Frankfurt 1.87 3.75 4.00 1.86 3.77 4.00 1.90 3.70 4.10 17:45 9 March 2022 FC Porto Lyon 2.05 3.60 3.50 1.98 3.60 3.70 2.05 3.55 3.70 17:45 10 March 2022 Sevilla West Ham 2.10 3.20 3.85 2.11 3.15 3.85 2.13 3.20 3.85 Pokaż 7 więcej spotkań 20:00 10 March 2022 Barcelona Galatasaray 1.18 7.15 16.00 1.18 7.60 13.50 1.18 7.65 16.00 20:00 10 March 2022 Atalanta Bayer Leverkusen 1.95 3.70 3.75 1.98 3.70 3.60 2.00 3.65 3.75 20:00 10 March 2022 Rangers FK Crvena Zvezda 1.75 3.70 4.80 1.75 3.70 4.75 1.80 3.70 4.65 20:00 10 March 2022 Braga Monaco 2.81 3.20 2.60 2.80 3.25 2.65 17:45 17 March 2022 FK Crvena Zvezda Rangers Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45 17 March 2022 Monaco Braga Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45 17 March 2022 Galatasaray Barcelona Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2022 18:42 .

Zakład bez ryzyka na mecze Ligi Europy w STS

Czytelnicy naszego serwisu mogą skorzystać z podwyższonego zakładu bez ryzyka do 234 zł dostępnego dla nowych klientów STS zakłady bukmacherskie (standardowa oferta to 200 zł). Jak odebrać wyższy zakład bez ryzyka?

Załóż konto na stronie STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dokonaj wpłaty, a następnie postaw swój pierwszy zakład. Jeśli zakład okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot postawionych środków do kwoty 234 zł (minus podatek). Możesz grać dalej lub wypłacić pieniądze. Co ważne, rejestrując się w STS za naszym pośrednictwem, otrzymasz też darmowy zakład (freebet) o wartości 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.