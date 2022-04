Przed 1/4 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Romy

14 kwietnia 2022 roku odbędą się cztery rewanżowe spotkania w ramach 1/4 Ligi Konferencji Europy. Tak naprawdę wszystkie drużyny mają jeszcze szanse na uzyskanie awansu. O odwrócenie losów rywalizacji powalczy AS Roma, która niespodziewanie przegrała pierwsze spotkanie z Bodo/Glimt. W całkiem niezłej sytuacji przed spotkaniem rewanżowym jest natomiast Marsylia, która wygrała na swoim terenie 2:1. PAOK jest jednak żądny rewanżu… Sprawdź nasze typy na wszystkie ćwierćfinałowe batalie. Zobacz, jakie są kursy bukmacherskie na czwartkowe spotkania.

AS Roma – Bodo/Glimt. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma niespodziewanie przegrała wyjazdowe spotkanie z Norwegami 1:2. Cały czas to jednak zawodnicy Jose Mourinho są faworytami do uzyskania awansu do półfinału Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/22. U siebie AS Roma najprawdopodobniej zagra bowiem zdecydowanie lepiej. W niedzielę podopieczni portugalskiego trenera podejmowali Salernitanę. Beniaminek sprawił trochę problemów, ale ostatecznie rzymianie zwyciężyli 2:1. Aktualnie gracze tego klubu są na piątym miejscu.

Zawodnicy Bodo/Glimt sprawili niespodziankę w poprzedni czwartek. Gracze tego klubu poszli za ciosem również w rozgrywkach ligowych. W drugiej kolejce nowego sezonu piłkarze Bodo/Glimt rywalizowali na wyjeździe z Sandefjord. Nie było niespodzianki w tym spotkaniu, a ćwierćfinaliści tej edycji Ligi Konferencji Europy wygrali 2:1. Obecnie zawodnicy tego zespołu zajmują czwarte miejsce (w dwóch kolejkach zgromadzili cztery punkty).

PAOK – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy greckiego zespołu przegrali wyjazdowe spotkanie 1:2. Po pierwszej połowie Marsylia prowadziła dwoma bramkami. Gola, który daje PAOK-owi jeszcze nadzieję na uzyskanie awansu, zdobył zaraz po przerwie Marokańczyk Omar El Kaddouri. Zawodnicy z Grecji w miniony weekend nie rozegrali żadnego spotkania ligowego. W czterech poprzednich meczach domowych gospodarze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, ponieważ zdobyli aż dziesięć punktów.

Piłkarze Marsylii wykonali plan na pierwsze spotkanie i zwyciężyli 2:1. Kibice francuskiego klubu pewnie spodziewali się jednak bardziej okazałej wiktorii. W związku z rezultatem z poprzedniego czwartku sprawa awansu cały czas jest otwarta. 10 kwietnia piłkarze Marsylii podejmowali u siebie Montpellier. Wiceliderzy Ligue 1 zgodnie z przewidywaniami fachowców zwyciężyli przeciwników 2:0. W tym spotkaniu nie zagrał kontuzjowany Arkadiusz Milik.

Program 1/4 Ligi Konferencji Europy

Czwartek (14 kwietnia)

18:45 PSV – Leicester (1)

21:00 AS Roma – Bodo/Glimt (1)

21:00 Slavia – Feyenoord (1)

21:00 PAOK – Marsylia (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:45 14 April 2022 PSV Eindhoven Leicester 1.95 3.60 3.85 2.02 3.60 3.55 1.97 3.65 3.70 1.96 3.65 3.75 19:00 14 April 2022 Roma Bodoe/Glimt 1.40 5.00 7.35 1.40 5.00 7.20 1.38 5.00 8.00 1.38 5.20 7.80 19:00 14 April 2022 PAOK Thessaloniki FC Marseille 3.30 3.30 2.25 3.15 3.25 2.33 3.20 3.30 2.30 3.15 3.35 2.33 Pokaż 6 więcej spotkań 19:00 14 April 2022 Slavia Prague Feyenoord 2.65 3.55 2.55 2.73 3.70 2.47 2.75 3.60 2.45 2.75 3.60 2.46 19:00 28 April 2022 Leicester City/PSV Eindhoven Bodoe/Glimt/Roma Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 Feyenoord/Slavia Prague Marseille/PAOK Thessaloniki FC Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 5 May 2022 Marseille/PAOK Thessaloniki FC Feyenoord/Slavia Prague Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 5 May 2022 Bodoe/Glimt/Roma Leicester City/PSV Eindhoven Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 25 May 2022 Winner SF 1 Winner SF 2 Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 6 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 20:49 .

