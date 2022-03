Przed 1/4 finału Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze RB Lipsk

Na samym początku marca wystartują ćwierćfinały Pucharu Niemiec. Z początku Bundesligę reprezentować będzie Union Berlin, który o przepustkę do półfinału zagra z niżej notowanym St. Pauli. Reszta spotkań zostanie rozegranych w środę. Sprawdź nasze typy i przewidywania na wszystkie rywalizacje 1/4 finału.

Union Berlin – St. Pauli. Typy, kursy, zapowiedź

Union przerwał ostatnio passę trzech porażek z rzędu. Stało się to przeciwko Mainz (3:1), więc berlińczycy są pełni optymizmu przed pucharową rywalizacją. W poprzedniej rundzie gospodarze wyeliminowali odwiecznych rywali, pokonując Herthę (3:2). Cenny komplet punktów w Bundeslidze pomógł też przywrócić nadzieję na wywalczenie bezpośredniego awansu do europejskich pucharów, więc w środę może dojść do kilku roszad w podstawowym składzie.

Tymczasem St. Pauli dzielnie utrzymuje tempa czołówce drugiej Bundesligi. Piraci znaleźli się w ćwierćfinale, dzięki niespodziewanej wygranej nad BVB (2:1). Być może ten zespół to czarny koń krajowego turnieju, jednak wszystko okaże się na An der Alten Foersterei. Ekipa gości nie może pochwalić się regularnym zdobywaniem punktów, lecz w środowy wieczór nikt z podopiecznych Timo Schultza nie przestraszy się klubu z niemieckiej ekstraklasy.

Obie drużyny wiedzą o sobie całkiem sporo, bo niegdyś walczyły ze sobą właśnie na zapleczu Bundesligi. Union wygrał wszystkie z ostatnich pięciu potyczek z St. Pauli i naszym zdaniem na seria zostanie podtrzymana.

Hamburger SV – Karlsruher SC. Typy, kursy, zapowiedź

To jedyna para, w której wpadły na siebie dwa kluby z drugiej klasy rozgrywkowej. Hamburger po całkiem niezłej passie nagle stracił na jakości. Początkowo remis z Sandhausen (1:1), dryfującym po dnie tabeli, można było nazwać drobnym wypadkiem przy pracy. Później nadeszła jednak porażka z liderującym Werderem (2:3), przez co teraz do podium strata wynosi trzy oczka.

Natomiast Karlsruher raczej już nawet nie marzy o awansie do Bundesligi. Goście zakotwiczyli w środku stawki, a przy okazji mają sporo do nadrobienia, żeby chociaż dołączyć do najlepszej szóstki. Ciekawe jest, że Niebiesko-biali nie zaznali smaku porażki od trzech kolejek, co może mówić o poprawie formy już na samym starcie wiosny.

Jesienią żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją korzyść (1:1). Historia spotkań bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy, którzy dobrze radzą sobie na własnym terenie. Tym razem stawiamy na wygraną Hamburger, który wcześniej wyrzucił za burtę FC Koeln.

Hannover 96 – RB Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

Następną drużyną z zaplecza Bundesligi jest Hannover. Die Roten słabo radzą sobie na ligowym podwórku, ale lada moment zawalczą o półfinał Pucharu Niemiec. Gospodarzy może cieszyć fakt, że w lutym udało się zażegnać większość słabości. Potwierdzają to najnowsze rezultaty, bo piłkarze 96 przystąpią do środowej rywalizacji po dwóch triumfach z rzędu.

Byki były w podobnej sytuacji, co ich następny przeciwnik, ale dziś sytuacja klubu zmieniła się o 180 stopni. Tadesco wprowadził własne porządki, które dość szybko poskutkowały. Po bezbarwnej grze w pierwszej części sezonu nagle nastąpiła znaczna poprawa i RB Lipsk jest obecnie czwartą siłą Bundesligi. Do tego został wywalczony awans do 1/8 finału Ligi Europy, więc wszystko idzie w dobrym kierunku.

RB Lipsk celuje w pierwsze trofeum Pucharu Niemiec. Po odpadnięciu BVB oraz Bayernu to właśnie Byki stały się tegorocznym faworytem do zwycięstwa. Żeby tak się stało trzeba najpierw pokonać Hannover. Gospodarze całkiem dobrze grają przed własną publicznością, o czym przekonały się Źrebaki z M’gladbach. Tym razem postawimy na gole z obu stron i ostateczne zwycięstwo gości.

Fortuna 2.45 btts i wygrana RB Lipsk Przejdź na stronę Fortuny

VfL Bochum – SC Freiburg. Typy, kursy, zapowiedź

Bochum wszedł do niemieckiej ekstraklasy frontowymi drzwiami. Po sukcesie w drugiej Bundeslidze nastał czas na zderzenie z gigantami. Co ciekawe, zeszłoroczny beniaminek nie raz już zaskoczył swoją postawą. Jakiś czas temu wykorzystał gorszy moment Bayernu, pokonując go (4:2). W następnych tygodniach Niedegradowalni zdobyli tylko oczko, przegrywając w poprzedniej serii gier z RB Lipsk (0:1).

Freiburg również ma chrapkę na finał Pucharu Niemiec. Biało-czarni utrzymują tempa czołówce, dalej licząc się w walce o Ligę Mistrzów. Ta kampania jest niezwykle udana dla gości, którzy do Bochum przylecą po dwóch wygranych z rzędu i myślą tylko o następnych sukcesach.

Oba zespoły pokonały wcześniej ligowych rywali. Bochum rozprawiło się z Mainz, natomiast Freiburg rozbił Hoffenheim. Jak będzie tym razem? Spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska, stąd pokusimy się o gole z obu stron.

Program 1/4 finału Pucharu Niemiec

(1 marca)

20:45 Union – St. Pauli (1)

(2 marca)

18:30 Hamburger – Karlsruher (1)

18:30 Hannover – RB Lipsk (btts i 2)

20:45 Bochum – SC Freiburg (btts)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

