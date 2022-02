Przed 1/16 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Leicester City

W czwartek zostanie rozegranych osiem meczów w 1/16 Ligi Konferencji Europy. W jednej z potyczek gracze Marsylii zagrają na swoim terenie z Karabachem Agdam. W innym spotkaniu Leicester City podejmie Randers… Sprawdź wszystkie kursy bukmacherskie i typy na mecze tej pucharowej fazy Ligi Konferencji Europy.

Olympique Marsylia – Karabach. Typy, kursy, zapowiedź

W niedzielę (13 lutego 2022 roku) Marsylia grała na wyjeździe z FC Metz. Finalnie w tym spotkaniu padł wynik 2:1 dla OM. Aktualnie gracze z Marsylii są na drugim miejscu w tabeli Ligue 1. W trzech ostatnich spotkaniach u siebie gospodarze ani razu nie przegrali. W sumie zdobyli pięć oczek. Piłkarze Marsylii będą faworytami także czwartkowego starcia z Karabachem.

W trakcie ostatniej kolejki ligowej piłkarze Karabachu grali w delegacji z Neftci Baku. Ostatecznie uczestnicy Ligi Konferencji Europy triumfowali 2:1. Aktualnie są na pierwszej lokacie w lidze. Gracze Karabachu mają na koncie trzy kolejne wiktorie. Rozgrywki Ligi Konferencji Europy to jednak inna bajka, dlatego uważamy, że w czwartek lepsza będzie Marsylia.

Leicester City – Randers. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Leicester City w niedzielę grali u siebie (w rozgrywkach Premier League) z West Ham United. Finalnie Lisy zremisowały z Młotami 2:2. Wcześniej piłkarze Leicester zanotowali przegrane z Liverpoolem 0:2 oraz remis z Brighton 1:1. Jak na razie gospodarze tego czwartkowego spotkania zajmują jedenaste miejsce. Czwartkowy mecz w Lidze Konferencji Europy z Randers powinien ułożyć się po myśli Lisów.

Goście w ostatnim czasie rywalizowali tylko w spotkaniach sparingowych. Dodatkowo z marnym skutkiem. W poprzedniej takiej potyczce zawodnicy Randers przegrali z Arsienałem Tuła 2:3. Jeśli chodzi o ligę, to gracze tego duńskiego klubu pierwszy mecz po przerwie zagrają dopiero 21 lutego. Aktualnie są zaś na piątej pozycji. W sumie zdobyli 28 punktów (8-4-5).

Program 1/16 Ligi Konferencji:

Czwartek (17 lutego)

18:45 Fenerbahce – Slavia (x)

18:45 Midtjylland – PAOK (2)

18:45 PSV – Maccabi (1)

18:45 Rapid – Vitesse (2)

21:00 Celtic – Bodo/Glimt (powyżej 2,5 bramki)

21:00 Leicester – Randers (1)

21:00 Marsylia – Karabach (1)

21:00 Sparta – Partizan (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.