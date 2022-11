Przed 1/16 Carabao Cup: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Przed nami spotkania w ramach 1/16 finału Carabao Cup. W hicie Manchester City podejmie Chelsea. Czy Obywatele zdołają pokonać The Blues? Przeczytaj poniżej opisy trzech konfrontacji. Sprawdź również wystawione kursy bukmacherskie i nasze typy na wszystkie mecze, które zostaną rozegrane od wtorku do czwartku.

Arsenal – Brighton. Typy, kursy, zapowiedź

Faworytami środowego spotkania są gospodarze. Arsenal znakomicie radzi sobie w rozgrywkach ligowych i będzie chciał wygrać także tutaj. W niedzielę zawodnicy Mikela Artety pokonali w delegacji Chelsea 1:0. W tym momencie Kanonierzy są na prowadzeniu w ligowej tabeli Premier League – 34 punkty. Poza tym zawodnicy z Londynu w miniony czwartek zapewnili sobie pierwsze miejsce w fazie grupowej Ligi Europy. Zawodnicy Brighton w poprzedniej potyczce ligowej wygrali w delegacji z Wolverhampton Wanderers 3:2. To druga z kolei wiktoria tego klubu. W tym momencie Mewy zajmują szóste miejsce w tabeli (21 oczek). Tutaj wiktorię powinni zainkasować jednak gospodarze, którzy szczególnie u siebie są bardzo mocni (bilans 6-0-0 w Premier League).

Liverpool – Derby. Typy, kursy, zapowiedź

Wyraźnymi faworytami tego meczu są zawodnicy gospodarzy. Gracze Liverpoolu pewnie zagrają w nieco rezerwowym składzie, ale i tak powinni bez większych problemów ograć swoich rywali. Gracze niemieckiego trenera w poprzedniej ligowej kolejce pokonali w delegacji Tottenham 2:1. W tym momencie są na ósmej pozycji w tabeli – 19 punktów. Rywale nie przystąpią do tego spotkania w zbyt dobrych nastrojach. W końcu w sześciu poprzednich meczach goście zanotowali tylko jedno zwycięstwo. Na co dzień zawodnicy tego klubu występują w League One (aktualnie zajmują siódme miejsce – 25 oczek).

Manchester City – Chelsea. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Manchesteru City w najciekawszym spotkaniu tej rundy zagrają na swoim stadionie z Chelsea. Uważamy, że podopieczni Pepa Guardioli powinni tutaj zanotować zwycięstwo. Gospodarze dobrze poczynają sobie w rozgrywkach ligowych oraz w ramach Champions League. Kilka dni temu Obywatele przez większą część spotkania grali w osłabieniu, ale i tak pokonali Fulham 2:1. Aktualnie zawodnicy zespołu z Manchesteru zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Dla porównania ekipa z Londynu jest dopiero na siódmej lokacie. The Blues zdobyli 21 punktów, czyli jedenaście mniej od Obywateli. W ostatniej kolejce londyńczycy przegrali domowe spotkanie z Arsenalem 0:1.

Carabao Cup – typy na 1/16 finału

Wtorek (8 listopada)

20:45 Bournemouth – Everton (x)

20:45 Brentford – Gillingham (1)

20:45 Bristol – Lincol (1)

20:45 Burnley – Crawley (x)

20:45 Leicester – Newport (1)

20:45 Milton Keynes – Morecambe (2)

20:45 Stevenage – Charlton (1)

Środa (9 listopada)

20:45 Arsenal – Brighton (1)

20:45 Newcastle – Palace (x)

20:45 Nottingham – Tottenham (1)

20:45 Southampton – Sheffield Wednesday (x2)

20:45 West Ham – Blackburn (1)

20:45 Wolves – Leeds (1)

21:00 Liverpool – Derby (1)

21:00 Manchester City – Chelsea (1)

Czwartek (10 listopada)

21:00 Manchester United – Aston Villa (x2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 finału Carabao Cup: porównaj kursy na zakład AKO

