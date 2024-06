Portugalia – Słowenia: typy, kursy, zapowiedź (01.07.2024)

Na zdjęciu:

Portugalia – Słowenia, typy bukmacherskie

Choć reprezentacja Portugalii dość niespodziewanie przegrała z Gruzją, to należy pamiętać, że większość pierwszego składu odpoczywała przed startem 1/8 finału. W rywalizacji ze Słowenią zawodnicy Martineza nie powinni mieć większych problemów, aby poradzić sobie ze słabszym rywalem. Jakość indywidualna takich piłkarzy jak Rafael Leao, Cristiano Ronaldo czy Bruno Fernandes powinna wystarczyć, aby Portugalia nie tylko wygrała mecz, ale również strzeliła minimum dwie bramki. Mój typ: Portugalia wygra mecz i powyżej 1.5 goli.

Portugalia – Słowenia, ostatnie wyniki

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego nie miała większych problemów, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej Euro 2024. Portugalia już na początku turnieju zgarnęła sześć punktów, wygrywając (2:1) z Czechami oraz (3:0) z Turcją. Do niespodzianki doszło w ostatnim spotkaniu grupowym, gdy Portugalczycy przegrali (0:2) z Gruzją. Grupę F zakończyli na 1. miejscu z identycznym dorobkiem jak Turcy, lecz z lepszym bilansem meczów bezpośrednich.

Awans reprezentacji Słowenii do 1/8 finału Euro 2024 to jedna z największych niespodzianek turnieju. Podopieczni Matjaza Keka w dwóch pierwszych meczach zremisowali (1:1) z Danią oraz Serbią. Zaś w ostatnim starciu decydującym o awansie do fazy pucharowej bezbramkowo zremisowali z Anglią. Ostatecznie zakończyli grupę na 3. miejscu, a awans do następnej rundy wywalczyli dzięki 4. miejscu w klasyfikacji zespołów z 3. miejsc w każdej grupie.

Portugalia – Słowenia, historia

W przeszłości Portugalia rywalizowała ze Słowenią tylko jeden raz. Miało to miejsce w marcu tego roku, gdy w towarzyskim spotkaniu w Ljubljanie reprezentacja Słowenii sensacyjnie wygrała (2:0). Dla podopiecznych Matjaza Keka na listę strzelców wpisali się Adam Gnezda Cerin i Timi Max Elsnik.

Portugalia – Słowenia, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem meczu Portugalia – Słowenia będzie drużyna prowadzona przez Roberto Martineza. Portugalczycy nie powinni mieć większych problemów, aby awansować do ćwierćfinału Euro 2024. Podobnego zdania są bukmacherzy, którzy na zwycięstwo drużyny z Półwyspu Iberyjskiego oferują kurs 1.40. Z kolei wygraną Słowenii u bukmachera STS można postawić z kursem 9.25.

Portugalia – Słowenia, sytuacja kadrowa

Po etapie fazy grupowej selekcjoner Portugalczyków może mieć powody do zadowolenia, bowiem wszyscy piłkarze są do jego dyspozycji. Żaden z graczy nie zgłaszał problemów ze zdrowiem, ani też nikt nie jest zawieszony za kartki.

Z dużym osłabieniem do rywalizacji z Portugalią przystąpi Słowenia. W kadrze meczowej zabraknie zawieszonego za żółte kartki Erika Janży. Lewy obrońca Górnika Zabrze w starciu z Anglią nie przemyślał swojego zachowania i bezpardonowo zaatakował rywala wślizgiem, za co obejrzał żółty kartonik.

Portugalia – Słowenia, przewidywane składy

W poprzednim meczu selekcjoner reprezentacji Portugalii dał odpocząć kilku zawodnikom z wyjściowego składu. Na boisku nie pojawili się m.in. Bruno Fernandes, Joao Cancelo i Bernardo Silva. Ponadto skrzydłowy Rafael Leao pauzował za nadmiar żółtych kartek. W spotkaniu ze Słowenią trener Roberto Mancini ma zamiar przywrócić całą czwórkę do pierwszego składu.

Matjaz Kek po sensacyjnym wywalczeniu awansu do fazy pucharowej Euro 2024 nie ma zamiaru zmieniać podstawowego składu. Na mecz z Portugalią awizowany jest identyczny skład jak w ostatnim starciu fazy grupowej. Wyjątkiem będzie nieobecność Erika Janży, który został zawieszony ze względu na nadmiar żółtych kartek.

Portugalia Roberto Martinez Słowenia Matjaz Kek Portugalia Roberto Martinez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Słowenia Matjaz Kek Rezerwowi 1 Rui Patricio 2 Nélson Semedo 5 Diogo Dalot 6 João Palhinha 9 Goncalo Ramos 12 Jose Sa 13 Danilo Pereira 14 Gonçalo Inácio 15 João Neves 16 Matheus Nunes 18 Rúben Neves 21 Diogo Jota 24 António Silva 25 Pedro Neto 26 Chico Conceição 4 Miha Blazic 5 Jon Gorenc-Stankovic 7 Benjamin Verbic 8 Sandi Lovric 12 Vid Belec 14 Jasmin Kurtic 15 Tomi Horvat 16 Igor Vekic 18 Zan Vipotnik 19 Žan Celar 23 David Brekalo 24 Nino Zugelj 25 Adrian Zeljkovic 26 Josip Ilicic

Portugalia – Słowenia, transmisja meczu

Spotkanie 1/8 finału Euro 2024 pomiędzy Portugalią a Słowenią odbędzie się w poniedziałek (1 lipca) na Deutsche Bank Park we Frankfurcie. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP1 oraz TVP Sport. Początek transmisji o godzinie 21:00. Za mikrofonem usiądzie duet komentatorów Sławomir Kwiatkowski i Marek Wasiluk.

