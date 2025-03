Polska – Litwa: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2025)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Litwa: typy bukmacherskie

Na papierze zdecydowanym faworytem meczu będzie reprezentacja Polski. Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym podopieczni Michała Probierza nie zdobywają w starciu z reprezentacją Litwy kompletu punktów. Nawet brak dwóch kluczowych zawodników, czyli Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego nie sprawi, że nagle to nasi rywale będą stroną dominującą w spotkaniu na Stadionie Narodowym.

Spodziewam się meczu dość jednostronnego, w którym to Polska będzie dyktowała tempo gry. Ponadto, aby nabrać wiatru w żagle na resztę eliminacji, nasi zawodnicy z pewnością będą chcieli odnieść wysokie zwycięstwo. Dlatego nie spodziewam się mniej niż trzech goli w wykonaniu “Biało-Czerwonych”. Mój typ: Polska wygra i strzeli powyżej 2.5 goli.

Superbet 1.87 Polska wygra i strzeli powyżej 2.5 goli Zagraj!

Polska – Litwa: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski ostatnich miesięcy poprzedniego roku z pewnością nie zaliczy do udanych. “Biało”Czerwoni” w dywizji A Ligi Narodów zajęli ostatnie 4. miejsce w grupie, przez co nie utrzymali się w najwyższej dywizji. Gwoździem do trumny dla drużyny Michała Probierza okazała się porażka w meczu ze Szkocją na Stadionie Narodowym (1:2). Co więcej, w sześciu spotkaniach nasza drużyna wygrała tylko raz. Na start rozgrywek pokonaliśmy Szkocję w Glasgow (3:2). Jeden punkty zdobyliśmy również w meczu z Chorwacją, remisując (3:3). Reszta spotkań to dwie porażki z Portugalią (1:3 i 1:5) oraz porażka z Chorwacją (0:1).

Zobacz także: Terminarz i wyniki eliminacji MŚ 2026

Litwa o Lidze Narodów również będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Nasi rywale nie wygrali żadnego z sześciu spotkań, zdobywając w nich zaledwie cztery gole. Ostatecznie zajęli 4. miejsce w grupie, czego konsekwencją był spadek do dywizji D Ligi Narodów. Reprezentacja Litwy przegrała dwukrotnie z Kosowem (0:1 i 1:2), Cyprem (1:2 i 0:1) oraz Rumunią (1:2 i 1:3).

Polska – Litwa: historia

W przeszłości odbyło się jedenaście spotkań pomiędzy Polską i Litwą. Pięciokrotnie wygrywała nasza reprezentacja, cztery razy mecz kończył się remisem, a dwa zwycięstwa odnieśli nasi rywale. Ostatni raz z Litwą rywalizowaliśmy w 2018 roku przed Mistrzostwami Świata. Towarzyska konfrontacja zakończyła się zwycięstwem podopiecznych Adama Nawałki (4:0). Warto dodać, że dotychczas graliśmy z Litwą tylko towarzysko. Piątkowe starcie będzie pierwszym meczem obu drużyn o punkty.

Polska – Litwa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygra Polska

będzie remis

wygra Litwa wygra Polska

będzie remis

wygra Litwa 0 Votes

Polska – Litwa: kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Polski będzie zdecydowanym faworytem meczu z Litwą. “Biało-Czerwoni” to drużyna o klasę, jeśli nie dwie lepsza od najbliższego rywala. Różnicę pomiędzy obiema drużynami dostrzegają analitycy bukmacherscy, przewidując łatwe zwycięstwo podopiecznych Michała Probierza.

Polska Litwa 1.15 8.20 22.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2025 16:58 .

Polska – Litwa: przewidywane składy

Polska: Skorupski – Piątkowski, Bednarek, Kiwior – Cash, Urbański, Moder, Szymański, Frankowski – Lewandowski, Piątek

Litwa: Gertmonas – Sirvys, Girdvainis, Utkus, Milasius – Gineitis, Golubickas, Dolżnikow, Matulevicius – Cernych, Paulauskas

Polska – Litwa: transmisja meczu

Transmisja meczu Polska – Litwa będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP1 oraz TVP Sport. Spotkanie “Biało-Czerwonych” można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.