Polonia Warszawa – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

Polonia Warszawa - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. Stołeczny zespół w najbliższym meczu zmierzy się z drużyną prowadzoną przez Ireneusza Mamrota. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (17 sierpnia) o godzinie 14:30.

PressFocus Na zdjęciu: Benedik Mioc

Polonia Warszawa Miedź Legnica

Polonia – Miedź, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczniemy od wizyty w stolicy. To właśnie tam dojdzie do spotkania Polonii Warszawa z Miedzią Legnica. Gospodarze tego starcia w tygodniu zdecydowali się na zmianę trenera. Rafała Smalca tymczasowo zastąpił Grzegorz Lech. Podopieczni Ireneusza Mamrota natomiast od początku sezonu prezentują całkiem solidną formę. Zbliżający się mecz zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się, że ostatecznie pełna pula punktów trafi do dorobku gości. Mój typ: wygrana Miedzi Legnica

Polonia – Miedź, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa zalicza fatalny start nowego sezonu, przez co klub zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Stołeczny zespół po czterech rozegranych kolejkach ma na koncie jeden punkt. Udało im się zaliczyć remis w starciu z Wisłą Kraków (0:0). Oprócz tego “Czarne Koszule” przegrały ze Zniczem Pruszków (0:1), Arką Gdynia (0:3) i Górnikiem Łęczna (1:3).

Miedź Legnica natomiast całkiem solidnie zaprezentował się w dotychczas rozegranych meczach. Podopieczni Ireneusza Mamrota po czterech rozegranych kolejkach mają na koncie dwa zwycięstwa (4:2 ze Stalą Stalowa Wola i 1:0 z ŁKS-em Łódź), jeden remis (2:2 z GKS-em Tychy), a także jedną porażkę (0:1 ze Stalą Rzeszów).

Polonia – Miedź, historia

W minionym sezonie drużyny spotkały się ze sobą dwukrotnie w rozgrywkach pierwszoligowych. Oba te mecze zakończyły się po myśli Miedzi Legnica, która jesienią odniosła zwycięstwo 4:3, natomiast w rundzie rewanżowej przed własną publicznością 2:1.

Polonia – Miedź, kto wygra?

Polonia – Miedź, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem sobotniej potyczki jest Miedź Legnica. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Ireneusza Mamrota, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.28. W przypadku zwycięstwa Polonii Warszawa oscyluje on w okolicach 2.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Polonia Warszawa Miedź Legnica 2.80 3.35 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 18:05 .

Polonia – Miedź, przewidywane składy

Polonia Warszawa: Kuchta – Cisse, Szur, Kołodziejski – Predenkiewicz, Koton, Poczobut, Durmus – Kobusiński, Bajdur – Zjawiński

Miedź Legnica: Wrąbel – Kostka, Kwiecień, Grudziński, Hartherz – Chuca, Kaczmarski – Podgórski, Mioc, Drzazga – Bogacz

Polonia – Miedź, transmisja

Spotkanie Polonii Warszawa z Miedzią Legnica nie będzie można obejrzeć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane jedynie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL. Początek rywalizacji w stolicy już w najbliższą sobotę, 17 sierpnia, o godzinie 14:30.

