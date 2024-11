Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: przewidywania

To będzie prawdopodobnie najlepszy mecz nie tylko rundy jesiennej, ale i być może całego sezonu w rozgrywkach Betclic 2. ligi. Spotkają się ze sobą bowiem dwie absolutnie najlepsze ekipy w lidze, które do tej pory zgromadziły podobną liczbę punktów. Pogoń Grodziska Mazowiecki jest liderem tabeli i ma na koncie 43 oczka, zaś Polonia Bytom ma o trzy punkty mniej i jest wiceliderem stawki. Oba zespoły są jednak piekielnie groźne i stawiają na ofensywny futbol, tak więc spodziewać można się sporej liczby goli. Kto jest faworytem tej rywalizacji? Bardzo trudno wskazać taki zespół, dlatego moim zdaniem w tym meczu warto postawić na remis.

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: ostatnie wyniki

Oba zespoły w ostatnim czasie są w podobnej, dobrej formie. W ogóle na przestrzeni całego sezonu prezentują wyrównany poziom. W ostatniej kolejce Polonia Bytom zremisowała w wyjazdowym starciu z zespołem Zagłębie Sosnowiec 1:1. Wcześniej udało im się pokonać Olimpię Elbląg oraz Hutnik Kraków. W ostatnich tygodniach ulegli jednak Chojniczance Chojnice oraz Wieczystej Kraków.

Jeśli chodzi zaś o Pogoń Grodzisk Mazowiecki, to oni w ostatni weekend pokonali Olimpię Elbląg 3:1, a wcześniej zremisowali z Hutnikiem Kraków 1:1 Porażką zakończyło się ich starcie w Pucharze Polski z Sandecją Nowy Sącz. Wygrywali jednak także z KKS-em Kalisz oraz rezerwami Zagłębia Lubin.

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: historia

Do tej pory zespoły te rywalizowały tylko raz. Było to w pierwszej kolejce tego sezonu Betclic 2. ligi. Wówczas dość sensacyjnie na stadionie beniaminki ligi padł wynik 2:0 dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki i jak się okazało, był to początek ich świetnej rundy.

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: kto wygra?

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: kursy bukmacherskie

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji w sobotę 16 listopada 2024 o godzinie 12:15.

