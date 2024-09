fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Polonia – Bruk-Bet Termalica, typy bukmacherskie

Na dzisiaj 13 punktów dzieli obie drużyny w ligowej tabeli. Bruk-Bet Termalica to aktualnie ligowy walec, który wciąż jest bez porażki w tej kampanii w Betclic 1. Lidze. W dziesięciu spotkaniach Słonie wygrali osiem razy, notując też dwa remisy, co skutkuje tym, że są liderem rozgrywek. Polonia Warszawa to natomiast ekipa, która odżyła od momentu, gdy z klubem pożegnał się trener Rafał Smalec. Zastąpił go Mariusz Pawlak i jak na razie Czarne Koszule są nie do zatrzymania, mogąc pochwalić się passą czterech kolejnych zwycięstw. Przed niedzielną potyczkę uwagę zwraca natomiast to, że niecieczanie wygrali w sześciu z ostatnich 10 meczów na wyjeździe w roli gościa. Zatem daje to do myślenia. Mój typ: Bruk-Bet Termalica wygra.

Polonia – Bruk-Bet Termalica, ostatnie wyniki

Zespół Mariusza Pawlaka podejdzie do rywalizacji ostatnio zdecydowanie gra na swoich zasadach. Polonia w środku tygodnia wygrała z Chrobrym Głogów (2:1) w Pucharze Polski. Wcześniej natomiast Czarne Koszule zaliczyły cztery z rzędu zwycięstwa ligowe, co wywindowało zespół do pierwszej dziesiątki w tabeli.

Ekipa Marcina Brosza zaliczyła natomiast porażkę w krajowym pucharze w spotkaniu przeciwko GieKSie Katowice (1:2). Z kolei w ligowych zmaganiach ostatnio Bruk-Bet Termalica podzielił się punktami z ŁKS-em (2:2). Wcześniej natomiast niecieczanie mogli pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami.

Polonia – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Bruk-Betu Termaliki kształtuje się w wysokości 2.00. Wariant na ewentualne zwycięstwo Polonii wyceniono na 3.35. Z kolei opcja na remis została oszacowana na 3.45. Przy okazji rywalizacji drużyn Mariusza Pawlaka i Marcina Brosza można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Betclic 1. Liga 2024/2025 Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Betclic 3.35 Polonia Warszawa Więcej kursów Betclic 3.45 Remis Więcej kursów Betclic 2.00 Bruk-Bet Termalica Więcej kursów Typy na Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Przytoczone kursy pochodzą z dnia 28.09.2024 r.; oferta może ulec zmianie.

Polonia – Bruk-Bet Termalica, typ kibiców

Polonia – Bruk-Bet Termalica, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. Polonia będzie musiała radzić sobie bez tylko jednego gracza, którym jest Souleymane Cisse. Tymczasem w ekipie z Niecieczy nie będzie mogło wystąpić dwóch graczy. Wyłączeni z gry będą: Wojciech Jakubik oraz Jasse Tuominen. Każdego z wymienionych zawodników z gry eliminują kwestie zdrowotne.

Polonia – Bruk-Bet Termalica, transmisja meczu

Niedzielne starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica będzie do obejrzenia na antenie TVP Polonia i na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 14:30 i skomentują ją Marcin Feddek i Dariusz Dudek. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

