Polonia Warszawa - Arka Gdynia: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. To będzie ostatnie sobotnie spotkanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Mecz zacznie się o godzinie 19:35.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Polonia Warszawa Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2024 11:31 .

Polonia – Arka, typy bukmacherskie

Obie drużyny mają ambitne plany związane z nową kampanią. Polonia Warszawa zdecydowanie latem postawiła na wzmocnienia. Między innymi do klubu trafili Ilkay Durmus czy Ernest Terpiowski. Może to zatem świadczyć o tym, że Czarne Koszulą celują w strefę barażową o awans do elity. Arka Gdynia chce natomiast zmazać plamę po słabym finiszu w poprzednim sezonie. Tym samym starcie trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej zapowiada się bardzo interesująco. W poprzedniej kampanii w spotkaniu w Warszawie z udziałem obu drużyn górą byli goście (3:0). Realny scenariusz zakłada zatem, że podobnie będzie w sobotni wieczór. Mój typ: wygrana Arki.

Polonia – Arka, ostatnie wyniki

Stołeczna ekipa do sobotniej rywalizacji podejdzie podbudowana wywalczeniem punktu na trudnym terenie w Krakowie. Polonia zremisowała w roli gościa z Wisłą (0:0). Wcześniej natomiast zawodnicy Czarnych Koszul przegrali w derbowym starciu ze Zniczem Pruszków (0:1).

Zespół Wojciecha Łobodzińskiego ma natomiast za sobą zwycięstwo w szlagierze z ŁKS-em (2:1). Arka jednocześnie podniosła się z kolan po niespodziewanej przegranej ze Stalą Rzeszów (0:1). Ogólnie jednak w roli gościa gdynianie nie radzą sobie dobrze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, Arka po raz ostatni na wyjeździe w meczu o ligowe punkty wygrała 30 marca, gdy pokonała Miedź Legnicę (1:0).

Polonia – Arka, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy dają do zrozumienia, że goście mają większe szanse na wygraną. Typ na zwycięstwo Arki kształtuje się w wysokości 1.96. Remis wyceniono na 3.37. Z kolei opcję na wygraną Polonii oszacowano na 3.68. Przy okazji rywalizacji Polonia – Arka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Polonia Warszawa Arka Gdynia 3.68 3.37 1.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2024 11:31 .

Polonia – Arka, typ kibiców

Polonia – Arka, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji w swoim optymalnym zestawieniu. Polonia będzie mogła liczyć między innymi na graczy takich jak: Bartłomiej Poczobut czy Szymon Kobusiński. W drużynie z Gdyni niewykluczone, że w wyjściowym składzie w ataku wystąpi Karol Czubak, mający zastąpić Szymona Sobczaka.

Polonia: Kuchta – Predenkiewicz, Cisse, Grudniewski, Hoxhallari, Durmus, Bajdur, Poczobut, Koton, Terpiłowski, Kobusiński

Arka: Lenarcik – Navarro, Górecki, Marcjanik, Gojny, Borecki, Rzuchowski, Gaprindaszwili, Skóra, Joao Oliveira, Czubak.

Polonia – Arka, transmisja meczu

Ostatnie sobotnie spotkanie w ramach trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi będzie można zobaczyć w telewizji oraz w internecie. Dostęp do transmisji ze starcia Polonia Warszawa – Arka Gdynia zapewni TVP 3. Mecz będzie też dostępny na stronie TVPSport.pl od godziny 19:35. Online rywalizację można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki. Ponadto transmisja dostępna będzie w aplikacji mobilnej TVP Sport.

