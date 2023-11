Pogoń - Raków: typy, kursy, zapowiedź. Niedzielny mecz Pogoni z Rakowem w ramach 15. kolejki PKO Ekstraklasy to zdecydowanie jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier. Trudno przewidzieć, jak potoczy się ten pojedynek, a każdy scenariusz jest możliwy. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi punktualnie o godzinie 15:00.

IMAGO / Jakub Piasecki / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 08:21 .

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Trudno wskazać, kto tak naprawdę jest faworytem tego pojedynku. Z jednej strony Pogoń znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach, z drugiej ma fatalny bilans meczów z Rakowem. Portowcy nie pokonali Medalików w żadnym z sześciu ostatnich rywalizacji. Jednak drużyna Szwargi ma za sobą ciężki pojedynek w Lidze Europy, a ponadto Raków nie potrafi ustabilizować formy, o czym świadczy przegrana z Górnikiem czy wysokie zwycięstwo z Zagłębiem. Warto jednak zauważyć, że spotkania Pogoni z Rakowem nie przynoszą zbyt wielu goli. Tylko w dwóch z ostatnich ośmiu pojedynków fani oglądali więcej niż dwie bramki w meczu. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Żaden z zawodników obu drużyn nie jest zawieszony za żółte bądź czerwone kartki. Natomiast wydaje się, że w znacznie lepszej sytuacji kadrowej znajduje się Pogoń. Nie ma informacji o nowych urazach w tym zespole i wydaje się, że szkoleniowiec będzie mógł zestawić optymalną formację wyjściową. W Rakowie kontuzje nadal leczy Ivi Lopez. Nie ma tez pewności, czy zdolni do gry w tym pojedynku będą Svarnas, Arsenić oraz Zwoliński. Ponadto Dawid Szwarga być może zdecyduje się na rotację w składzie po meczu ze Sportingiem.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Pogoń ostatni raz przegrała 27 września w pojedynku z Legią Warszawa. Od tego czasu zaliczyła pięć wygranych (obecnie notuje serię trzech z rzędu) i jeden remis. We wtorek Portowcy wyeliminowali Podbeskidzie z Pucharu Polski, a wcześniej pewnie ograli Puszczę i Jagiellonię w Pucharze Polski. Obecnie znajdują się na piątej lokacie w tabeli.

Raków jest miejsce wyżej z przewagą jednego punktu. Medaliki mają jednak za sobą trudny mecz ze Sportingiem Lizbona w Lidze Europy, który przegrali 1:2. W poprzedniej kolejce ligowej gładko rozbili Zagłębie aż 5:0 w PKO Ekstraklasie, a wcześniej pokonali po dogrywce ŁKS w Pucharze Polski. Te dwie wygrane nastąpiły po serii trzech meczów bez zwycięstwa: porażce z Górnikiem i remisem Widzewem w Ekstraklasie oraz również remisem ze Sportingiem w europejskich pucharach.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, historia

W ostatnim czasie Pogoń nie potrafi znaleźć sposobu na Raków. Zespół z Częstochowy notuje serię czterech wygranych z rzędu, w których aż trzykrotnie zachował czyste konto. Portowcy na wygraną czekają od sześciu spotkań. Ostatni raz wygrali z Medalikami w 2021 pokonując ich w Częstochowie 1:0.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, kto wygra

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 3 Milan Rundic 11 John Yeboah 12 Antonis Tsiftsis 14 Srdjan Plavsic 15 Adnan Kovacevic 19 Ante Crnac 21 Dawid Drachal 30 Vladyslav Kochergin 66 Giannis Papanikolaou 77 Marcin Cebula 91 Tomasz Walczak Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 3 Milan Rundic 11 John Yeboah 12 Antonis Tsiftsis 14 Srdjan Plavsic 15 Adnan Kovacevic 19 Ante Crnac 21 Dawid Drachal 30 Vladyslav Kochergin 66 Giannis Papanikolaou 77 Marcin Cebula 91 Tomasz Walczak

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Mecz Pogoni z Rakowem będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można również obejrzeć w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Tym samym korzystając z tej oferty możesz zaoszczędzić 45 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

