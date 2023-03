Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Pojedynek Portowców z Medalikami to jedno z najciekawszych starć 23. kolejki naszej ligi. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek spotkania w niedzielę 5 marca o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 3.65 3.40 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 14:23 .

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Jednym z hitowych spotkań 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie starcie Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa. Obie ekipy znajdują się w czołówce tabeli, a Medaliki to zdecydowany lider rozgrywek. Emocji w tym pojedynku nie powinno zabraknąć. Drużyna spod Jasnej Góry odskoczy rywalom czy może Portowcy zbliżą się do miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę 5 marca.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grał Raków Częstochowa, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę.

STS 1.83 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu będą triumfowali Portowcy. Typ Kuby: wygrana Pogoni Szczecin.

STS 3.35 Zwycięstwo Pogoni Szczecin Zagraj!

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin zaraz po powrocie Ekstraklasy zanotowała dwie porażki i remis, ale w ostatnich dwóch meczach triumfowała – z Wisłą Płock (1:0) oraz Wartą Poznań (3:1). Forma Rakowa Częstochowa jest stabilna – lider raczej nie zawodzi i wygrał dwa poprzednie spotkania w Ekstraklasie – z Jagiellonią Białystok (2:1) i Górnikiem Zabrze (2:0), a także pewnie pokonał Motor Lublin w ćwierćfinale Pucharu Polski (3:0).

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, historia

Raków Częstochowa wyraźnie nie leży Pogoni Szczecin. Portowcy na pięć poprzednich meczów obu drużyn nie wygrali ani razu. Medaliki w tym czasie zanotowały cztery zwycięstwa i padł jeden remis. Po raz ostatni te zespoły mierzyły się w listopadzie 2022 roku – wówczas podopieczni Marka Papszuna pokonali drużynę Jensa Gustafssona 1:0 po bramce Iviego Lopeza, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 3.50, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to około 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Wśród gospodarzy zabraknie Michała Kucharczyka, Kacpra Smolińskiego, Stanisława Wawrzynowicza i prawdopodobnie Danijela Loncara, którzy są kontuzjowani. W obozie gości na boisku nie należy się spodziewać zmagających się z urazami Zorana Arsenicia, Szymona Czyża oraz Fabiana Piaseckiego.

Pogoń: Stipica; Koutris, Malec, Triantafyllopoulos, Wahlqvist; Dąbrowski, Kurzawa; Grosicki, Kowalczyk, Wędrychowski; Zahović

Raków: Kovacević; Rundić, Petrasek, Svarnas; Tudor, Papanikolaou, Lederman, Kun; Wdowiak, Gutkovskis, Ivi Lopez

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni 0% remisem 0% zwycięstwem Rakowa 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Rakowa

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w niedzielę 5 marca o godzinie 15:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.