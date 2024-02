fot. Imago / Natanael Brewczyński / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – ŁKS, typy na mecz i przewidywania

Pogoń Szczecin i ŁKS to zespoły, mające zupełnie inne cele na trwający sezon. Portowcy koncentrują się na walce o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Tymczasem beniaminek rozgrywek prawdopodobnie powoli może przygotowywać się do powrotu na zaplecze do PKO Ekstraklasy. Ostatnio w klubie z Łodzi pracę stracił trener Piotr Stokowiec, który kilka miesięcy temu zastąpił Kazimierza Moskala. Ta roszada nie wpłynęła jednak pozytywnie na drużynę. Łódzki zespół ostatnie zwycięstwo w oficjalnym występie zaliczył we wrześniu w starciu przeciwko KKS Kalisz (3:2) w ramach krajowego pucharu. To sprawia, że ewentualna strata punktów szczecinian byłaby dużą niespodzianką. W siedmiu z ostatnich 10 spotkań, w których łódzka drużyna grała na wyjeździe, oba zespoły strzeliły gole. Można w takim razie rozważyć takie rozwiązanie w piątkowym meczu. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń Szczecin – ŁKS, sytuacja kadrowa

W kontekście gości ważne jest to, że po pauzie za kartki do gry będzie mógł wrócić Adrien Louveau. W szeregach Portowców zabraknie natomiast Fredrika Ulvestada oraz Benedikt Zech. Pierwszy wypada z powodu zawieszenia, Austriak z kolei nabawił się kontuzji.

Pogoń Szczecin – ŁKS, ostatnie wyniki

Zespół Jensa Gustafssona jest jednym z najładniej grających zespołów w PKO Ekstraklasie. W rundzie jesiennej nie zawsze przynosiło to punkty. Tymczasem w 2024 roku jak na razie Pogoń zaliczyła dwa zwycięstwa, pokonując kolejno Śląsk Wrocław (1:0) i Radomiaka (4:0).

Drużyna z Łodzi jest natomiast ekipą, będącą jedną nogą w 1 Lidze. Po zimowej przerwie ŁKS dwukrotnie schodził z placu gry na tarczy, ulegając Koronie Kielce (1:2) i Widzewowi Łódź (0:2). Łodzianie jednocześnie są już od 15 spotkań bez wygranej w lidze.

Pogoń Szczecin – ŁKS, historia

Pierwsza potyczka z udziałem obu drużyn zakończyła się skromną wiktorią łódzkiej drużyny. Engjell Hoti zdobył bramkę na wagę zwycięstwa ŁKS-u (1:0). To była jednocześnie ostatnia wygrana łodzian w tej kampanii. Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami dwukrotnie lepsi byli łodzian, raz zwyciężyła Pogoń i w dwóch spotkaniach był remis.

Pogoń Szczecin – ŁKS, kursy

Pogoń Szczecin – ŁKS, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Koutris, Malec, Loncar, Wahlqvist, Gamboa, Kurzawa, Grosicki, Biczachczjan, Przyborek, Koulouris

ŁKS: Bobek – Durmisi, Mammadov, Flis, Szeliga, Louveau, Mokrzycki, Zając, Ramirez, Balić, Tejan.

Pogoń Szczecin – ŁKS, typ kibiców

Pogoń Szczecin – ŁKS, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 22. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem pogoni Szczecin i ŁKS-u będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

