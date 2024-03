Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Cracovia, typy na mecz i przewidywania

Pogoń Szczecin w tym sezonie rywalizuje co najmniej o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Aktualnie ekipa Jensa Gustafssona legitymuje się bilansem 41 oczek, będąc jednak od trzech meczów bez zwycięstwa. W dolnych regionach ligowej stawki ugrzęzła z kolei Cracovia, notująca serię bez wygranej od 18 lutego. Oba zespoły preferują ofensywny styl, co może sugerować, że goli nie zabraknie przy Twardowskiego. Można zatem zastanowić się nad wariantem z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń Szczecin – Cracovia: typ eksperta

Prezentujemy typ jednego z naszych dziennikarzy, Jakuba Olkiewicza, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Pogoń Szczecin – Cracovia, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł zagrać Benedikt Zech. Z kolei w ekipie z Krakowa zabraknie: Kamila Glika, Jakuba Jugasa, Davida Jablonsky’ego czy Kacpra Śmiglewskiego.

Pogoń Szczecin – Cracovia, ostatnie wyniki

Zespół ze Szczecina podejdzie do potyczki po zremisowanym meczu z Koroną Kielce (2:2). Wcześniej natomiast Portowcy ulegli Zagłębiu Lubin (0:2). Tym samym ostatnio szczecinianie znaleźli się w lekkim dołku.

Drużyna Jacka Zielińskiego ma natomiast na swoim koncie pięć spotkań bez wygranej lidze w ostatnim czasie. Cracovia w ostatnich pięciu spotkaniach zaliczyła cztery remisy i porażkę. Ostatnio podzieliła się punktami z Widzewem Łódź (2:2).

Pogoń Szczecin – Cracovia, historia

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas szczecińska Pogoń rozbiła Cracovię (5:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach z udziałem obu ekip dwa razy górą byli Portowcy i w trzech spotkaniach miał miejsce remis.

Pogoń Szczecin – Cracovia, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na zwycięstwo Pogoni kształtuje się w wysokości 1.90-1.96. Opcję na remis wyceniono na 3.50-3.70. Z kolei rozwiązanie ze zwycięstwem Cracovii oszacowano na 3.75-3.85. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Pogoń Szczecin – Cracovia, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Koutris, Malec, Loncar, Wahlqvist, Ulvestad, Kurzawa, Grosicki, Gorgon, Przyborek, Koulouris

Cracovia: Madejski – Skovgaard, Bitri, Hoskonen, Olafsson, Bochnak, Sokołowski, Knap, Maigaard, Rakoczy, Kallman.

Pogoń Szczecin – Cracovia, typ kibiców

Pogoń Szczecin – Cracovia, transmisja meczu

W ostatnim sobotnim starciu w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzą się ze sobą Pogoń Szczecin i Cracovia. Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

