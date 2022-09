Piast Gliwice – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Piast – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym meczu 10. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice podejmie na własnym obiekcie Śląsk Wrocław. Obie drużyny prezentują w ostatnim czasie bardzo nierówną formę, dlatego trudno wskazać faworyta tego pojedynku. Początek meczu o godzinie 18:00.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Obie drużyny grają dość nierówno w obecnych rozgrywkach. Piast pomału podnosi się po fatalnym początku sezonu, jednak nadal zajmuje odległą pozycję w tabeli. Śląsk również zwycięstwa przeplata porażkami i nie potrafi ustabilizować formy. To wszystko sprawia, że trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu. Natomiast zarówno Piast, jak i Śląsk Wrocław strzelali minimum jedną bramkę w ostatnich czterech z pięciu spotkań. Jeśli dołożymy do tego kiepską grę w defensywie obu drużyn to możemy spodziewać się kilku goli. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Alxandros Katranis i Ariel Mosór to dwóch piłkarzy Piasta Gliwice, których nie zobaczymy w piątkowym spotkaniu. Pierwszy z nich pauzuje za cztery żółte kartki, natomiast drugi otrzymał karę dwóch meczy zawieszenia za czerwoną kartkę obejrzaną w meczu z Górnikiem Zabrze. W znacznie lepszej sytuacji jest Śląsk, który prawdopodobnie będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników poza kontuzjowanym Schwarzem.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Piast Gliwice w ostatniej ligowej kolejce zremisował z Górnikiem Zabrze 3:3. Wcześniej zespół z Gliwic ograł Miedź Legnica w rozgrywkach ligowych oraz Lechię Dzierżoniów w Pucharze Polski. Gliwiczanie mają na swoim koncie między innymi porażkę z Lechem czy Legią oraz wygrane z Cracovią i Stalą. Po słabym początku sezonu zajmują dopiero 15. lokatę w lidze.

Śląsk gra bardzo nierówno. W ostatnich pięciu spotkaniach wrocławianie wygrali z Lechią oraz Ruchem Wysokie Mazowiecki w Pucharze Polski, przegrali z Rakowem oraz Stalą, a także zremisowali z Cracovią. Z dwunastoma punktami zajmują 10. miejsce w tabeli.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, historia

W poprzednim sezonie w Gliwicach padł remis 1:1, natomiast we Wrocławiu wygrał Piast 3:1. Ostatnie pięć rywalizacji obu drużyn to aż trzy zwycięstwa Piasta, jeden remis i jedna wygrana drużyny z Dolnego Śląska.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Piast Gliwice, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,85. Znacznie wyższe kursy są na remis w tym spotkaniu i oscylują wokół 3,60. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem w tym pojedynku. jest wygrana Śląska.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Piast: Plach, Reiner, Czerwiński, Mokwa, Holubek, Kądzior, Tomasiewicz, Hateley, Pyrka, Toril, Wilczek

Śląsk: Szromnik, Janasik, Verdasca, Poprawa, Konczkowski, Olsen, Bukowski, Jastrzembski, Leiva, Yeboah, Exposito

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław, transmisja tv

Spotkanie Piasta ze Śląskiem tradycyjnie będzie można zobaczyć na żywo w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, a także w CANAL+ Family. Mecz obejrzymy też online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

