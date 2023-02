Piast Gliwice – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Piast – Legia: typy, kursy, zapowiedź. Zapowiada się ciekawe widowisko w Gliwicach. Piast wciąż ucieka przed strefą spadkową, z kolei Legia wierzy w dogonienie Rakowa Częstochowa na szycie tabeli. Obie ekipy potrzebują punktów niczym tlenu. Faworytem jest oczywiście zespół z Warszawy, ale Piast pod wodzą nowego trenera prezentuje się całkiem nieźle w nowej rundzie. Początek meczu o godzinie 17:30.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, typy i przewidywania

W ostatnich meczach Legii padają średnio cztery gole. Warszawiacy dużo strzelają, ale też często zapominają o własnej defensywie, co kończy się utratą bramek. Piast również zaczął lepiej grać w ofensywie pod wodzą nowego trenera i zdobył trzy gole w meczach z Zagłębiem oraz Jagiellonią nie znajdując jedynie drogi do siatki w starciu z Rakowem. Biorąc pod uwagę, że oba zespoły muszą rzucić wszystko na jedną szalę i powalczyć o ligowe punkty spodziewamy się otwartego widowiska z kilkoma golami. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Legia i tak też typuje Kuba Olkiewicz. Piast, co prawda zaczął lepiej grać w rundzie rewanżowej, ale to nie zmazuje to fatalnej dyspozycji gliwiczan na przestrzeni całego sezonu. Legia w obecnych rozgrywkach jest mocna i nawet, jeśli gospodarze sprawią jej nieco kłopotów to koniec końców trzy punkty najpewniej pojadą do Warszawy.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów jest dość dobra. Żaden z zawodników nie będzie musiał pauzować za kartki. W tym tygodniu do treningów z Legią wrócił Carlitos, który złamał rękę w meczu z Koroną Kielce. Nie wiadomo jednak, czy zobaczymy go na placu gry w niedzielę. Filip Mladenović pracował z fizjoterapeutami, natomiast brakuje kontuzjowanych Lindsaya Rose’a i Blaza Kramera. W drużynie Piasta od dłuższego czasu kontuzjowani są Huk oraz Kostadinov.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Piast Gliwice na inaugurację nowej rundy zremisował z Jagiellonią Białystok. W kolejnym spotkaniu przyszła wyjazdowa porażka z Rakowem Częstochowa, ale przed tygodniem zespół ze Śląska wreszcie sięgnął po trzy punkty w meczu z Zagłębiem Lubin. Piast zajmuje obecnie piętnaste miejsce w PKO Ekstraklasie, ale ma tyle samo punktów, co będący miejsce niżej w strefie spadkowej Miedziowi.

Legia jest wiceliderem tabeli ze stratą siedmiu punktów do Rakowa. Ekipa Kosty Runjaicia świetnie zainaugurowała nową rundę od wygranych z Koroną Kielce oraz Zagłębiem Lubin. Jednak przed tygodniem Legia tylko zremisowała przed własną publicznością z Cracovią.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, historia

Pierwszy mecz obu zespołów w tym sezonie zakończył się pewnym zwycięstwem Legii Warszawa 2:0. Ostatnie pięć bezpośrednich rywalizacji tych zespołów to dwie wygrane zespołu ze stolicy oraz trzy triumfy Piasta. Ostatni remis padł w 2020 roku.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na wygraną ma warszawska Legia, jednak kursy na zwycięstwo stołecznej drużyny są bardzo wysokie i wynoszą około 2,40. Dla porónania typy na sukces Piasta oscylują wokół 3,00. Przy tej okazji polski bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, kto wygra

Piast Gliwice – Legia Warszawa, przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach, Pyrka, Mosor, Czerwiński, Katranis, Dziczek, Chrapek, Kądzior, Tomasiewicz, Ameyaw, Wilczek.

Legia Warszawa: Tobiasz, Nawrocki, Jędrzejczyk, Ribeiro, Wszołek, Ślisz, Kapustka, Mladenović, Josue, Rosołek, Muci.

Piast Gliwice – Legia Warszawa, transmisja meczu

Niedzielny mecz PKO Ekstraklasy będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Premium, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Pojedynek będzie też dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

