OSC Lile – PSG: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2022)

W 23. kolejce Ligue 1 dojdzie do meczu dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu. Na Stade Pierre-Mauroy Lile zagra z Paris Saint-Germain. Gospodarze spróbują zbliżyć się do ligowej czołówki. Z kolei paryżanie będą chcieli zrehabilitować się za niedawną porażkę w Pucharze Francji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów.

OSC Lile – PSG, typy i przewidywania

Nie jest żadną niespodzianką, że bukmacherzy oferują kilkukrotnie wyższe kursy na zwycięstwo Lile. Zespół ten dysponuje znacznie słabszą kadrą. W poprzednim sezonie tej drużynie udało się jednak pokonać u siebie faworyzowanych paryżan. Wówczas na Stade Pierre-Mauroy było 1:0. Sądzimy, ze tym razem również z gola będzie cieszyła się tylko jednak drużyna. Tak było w czterech z pięciu poprzednich bezpośrednich konfrontacji.

STS 2.09 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź do STS

OSC Lile – PSG, ostatnie wyniki

Ze względu na przerwę reprezentacyjną Lile rozegrało w tym roku tylko cztery spotkania. Nie zmienia to jednak faktu, że mistrz Francji powinien wygrać więcej, niż jedno starcie. Drużyna, którą dowodzi Jocelyn Gourvennec, pokonała u siebie Lorient. W pozostałych meczach rozczarowała, czego najlepszy przykładem jest niedawne starcie z Brest (0:2). Ponadto Lile odpadło z Pucharu Francji.

Więcej po swoich ulubieńcach w styczniu spodziewali się także sympatycy Paris Saint-Germain. Wicemistrz Francji nie zdobędzie krajowego pucharu. Swoją przygodę zakończył na etapie 1/8 finału. Paryżanie zostali odarci z marzeń o końcowym triumfie przez ekipę z Nicei po serii rzutów karnych. Wcześniej podopieczni Mauricio Pochettino bez straty gola pokonali Reims i Brest.

OSC Lile – PSG, historia

Kluby te grały ze sobą 86 razy. Bilans rywalizacji tych drużyn jest korzystniejszy dla PSG, które na swoją korzyść rozstrzygnęło 36 meczów. Lile zwyciężyło 28-krotnie. 22 razy zdarzył się remis.

OSC Lile – PSG, kursy bukmacherów

OSC Lile – PSG, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 6 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 32-letni Francois Letexier. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ Eleven Sports 2 i nsport+.

