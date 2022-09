PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

Olympique Lyon – Paris-Saint Germain: typy i kursy na mecz Ligue 1. Olympique Lyon to w ostatnich latach jedna z niewielu drużyn, która potrafiła regularnie przeciwstawić się Paryżanom i urwać w meczach z nimi punkty. W tym sezonie prezentują się lepiej niż przed rokiem, dlatego nie przekreślalibyśmy ich szans w meczu z faworyzowanym PSG.

Olympique Lyon – PSG, typy i przewidywania

Olimpijczycy w tym sezonie prezentują się dużo lepiej aniżeli w ubiegłym, kiedy po rozczarowującej kampanii zajęli dopiero ósme miejsce. Niewykluczone, że na korzyść drużyny obecnie gra fakt, że nie muszą oni grać na wielu frontach i mogą w pełni skupić się na zmaganiach ligowych. Lyon po siedmiu kolejkach zajmuje piąte miejsce, ale do rywalizacji z Paris-Saint Germain przystąpi po dwóch kolejnych ligowych porażkach, odpowiednio z Lorient i AS Monaco. Humory w Lyonie są nienajlepsze, tym bardziej, że niedzielni rywale jak walec rozjeżdżają kolejnych rywali.

Współpraca między Messim, Mbappe i Neymarem od czasu objęcia funkcji trenera przez Christophe Galtiera zdaje się rozkwitać. Zawodnicy wzajemnie sobie asystują, strzelają gole i cieszą się po kolejnych udanych akcjach bramkowych. PSG jest jak na razie nie do zatrzymania. W tym sezonie jedynie AS Monaco udało się urwać im punkty. Drużyna z Parc des Princes pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrzowski i nie widać jak na razie na horyzoncie drużyny, która mogłaby im zagrozić. Wyjazdowe mecze w Lyonie należą jednak do tych z gatunku wymagających, dlatego nie przekreślamy szans gospodarzy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Olympique Lyon – PSG, ostatnie wyniki

Gospodarze niedzielnego meczu do spotkania z PSG przystępują po dwóch kolejnych porażkach. O ile przegrana z AS Monaco była jeszcze wkalkulowana, o tyle z Lorient już nie. Udało się natomiast wysoko wygrać z Angers i pokonać 2:1 Auxerre. Oprócz tego przytrafił im się jeszcze dość niefortunny remis na wyjeździe ze Stade de Reims.

Paryżanie w statystykach ostatnich meczów mają same zwycięstwa. Drużyna wygrała wszystkie pięć meczów, strzelając w nich 12 bramek i tracąc zaledwie dwie. Oprócz starć w Ligue 1, wygrali także w Lidze Mistrzów z Juventusem i Maccabi Haifą, choć o dziwo rywal z Izraela potrafił im napsuć nieco krwi w 1. połowie.

Olympique Lyon – PSG, sytuacja kadrowa

Trener Bosz w starciu z PSG będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych od dłuższego czasu Boatenga i Pollersbecka. Do składu wrócił już natomiast Aouar, który miał również problemy zdrowotne. Bolączką dla Christophe Galtiera jest uraz Presnela Kimpembe, który wykluczył go już z udziału w ostatnim spotkaniu. Oprócz Francuza kontuzjowany jest również Pembele i Renato Sanches.

Olympique Lyon – PSG, historia

W ostatnich latach mecze Lyonu z PSG nie były tak bardzo jednostronne, jakby się mogło wydawać. Olimpijczycy w ubiegłym sezonie na własnym stadionie zremisowali 1:1, choć mieli dużo więcej z gry. Na Parc des Princes spotkanie zakończyło się natomiast wygraną PSG 2:1. Patrząc nieco szerzej, w poprzednich pięciu meczach Paryżanie wygrywali trzykrotnie, choć raz potrzebowali do tego rzutów karnych. Olympique Lyon natomiast jeden mecz zremisował i jeden wygrał.

Olympique Lyon – PSG, kursy bukmacherskie

Z uwagi na formę obu ekip, bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają PSG. Kurs na ich zwycięstwo to ok. 1.70. Stawiając na wygraną gospodarzy możecie spodziewać się kursów w granicach 4.60. Podobnie wyceniany jest w tym spotkaniu remis – między 4.50, a 4.70. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Olympique Lyon – PSG, przewidywane składy

Lyon: Lopes – Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico – Auoar, Lepenant, Tolisso – Tete, Lacazette, Toko Ekambi

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes – Carlos Soler, Veratti, Vitinha – Messi, Mbappe, Neymar’

Olympique Lyon – PSG, transmisja

Spotkanie Olympique Lyon z Paris-Saint Germain transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i Eleven Sports 2. Oprócz tego znajdziecie również transmisję w Internecie na stronach bukmacherów Fortuna i STS.

