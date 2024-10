Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kieliba

Olimpia Elbląg KKS 1925 Kalisz Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2024 14:51 .

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: przewidywania

To z pewnością nie będzie największy hit tej kolejki w Betclic 2. lidze. Jednym z niedzielnych starć czternastej serii gier będzie rywalizacja pomiędzy Olimpią Elbląg a KKS-em Kalisz. Faworyt tego starcia czysto na papierze wydaje się całkiem oczywisty, zespół gości jest wyżej w tabeli i ogólnie uważany jest za bardziej jakościowy, ale w ostatnim czasie ma spore problemy z formą. Z kolei Olimpia również nie jest w szczytowej dyspozycji, niemniej ma atutu własnego boiska. Czy to wystarczy? Trudno powiedzieć. Mój typ na ten mecz: KKS Kalisz wygra spotkanie.

Jakub Betclic 2.75 KKS wygra mecz Zagraj!

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu tych zespołów są raczej przeciętne, a nawet słabe. W ostatnich pięciu meczach Olimpia Elbląg zdobyła w swoich meczach tylko pięć punków. Składają się na to dwa remisy oraz jedno zwycięstwo. To przytrafiło się – co dość zaskakujące – w meczu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, wówczas wygrali oni aż 4:1. Z kolei dwa ostatnie mecze to właśnie dwukrotny podział punktów, najpierw 2:2 z Resovią Rzeszów, a potem także z Zagłębiem II Lubin 0:0.

Jeśli chodzi z kolei o zespół KKS-u Kalisz, to oni w analogicznym czasie zdobyli taką samą liczbę punków. Pokonali rezerwy Zagłębia Lubin 2:1 oraz dzieli się punktami z ŁKS-em II Łódź oraz Hutnikiem Kraków 1:1. W sumie w ligowej tabeli mają oni 19 punktów i zajmują 8. miejsce w tabeli, zaś Olimpia Elbląg ma siedem punktów i 17. miejsce w stawce.

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: historia

Zespoły te mierzyły się ze sobą w ostatnich latach dość regularnie. W poprzednim sezonie nieco więcej punktów zdobyła w tej rywalizacji ekipa Olimpii Elbląg, która najpierw zremisowała z KKS-em Kalisz, a następnie na wyjeździe pokonała kaliszan 0:1. Ogólnie w meczach tych drużyn padało mało bramek, bowiem jeszcze sezon wcześniej również padł wynik 0:0, a w Pucharze Polski było 2:0 dla KKS-u. W lipcu 2022 roku było za to 2:2 na stadionie w Elblągu.

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: kto wygra?

Kto wygra mecz? Olimpia Elbląg 0% Remis 33% KKS Kalisz 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Olimpia Elbląg

Remis

KKS Kalisz

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: kursy bukmacherskie

Przy okazji naszego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Olimpia Elbląg KKS 1925 Kalisz Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2024 14:51 .

Olimpia Elbląg – KKS Kalisz: transmisja

Mecz ten zaplanowano na niedzielę 20 października 2024 roku o godzinie 14:30. Starcie Olimpii Elbląg z KKS-em Kalisz będzie transmitowane na stronie i w aplikacji “tvpsport.pl”.

Poza tym rywalizację tą można śledzić w usłudze Betclic TV. Do uzyskania dostępu do meczu, należy założyć konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.