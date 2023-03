PressFocus Na zdjęciu: Nottingham Forest

Nottingham – Wolverhampton, typy i przewidywania

Nottingham nie potrafi wygrać od sześciu meczów, z kolei Wolverhampton od dwóch. Forma obu drużyn pozostawia wiele do życzenia, jednak na przestrzeni całego sezonu to Wilki są ekipą lepszą i to w nich można upatrywać delikatnego faworyta. Ponadto lepiej sobie radzą w pojedynkach bezpośrednich wygrywając aż 3 z ostatnich pięciu. Nasz typ: zwycięstwo Wolverhampton – TAK.

Nottingham – Wolverhampton, sytuacja kadrowa

Lista kontuzjowanych graczy w obu zespołach jest dość spora. W drużynie gospodarzy nie wystąpi Boly, Henderson, Biancone, Richards i Woods, z kolei w zespole gości urazy leczą między innymi Kalajdzić, Chiquinho czy Hee-Chan, z kolei za czerwone kartki pauzują Jonny i Nunes.

Nottingham – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Nottingham pozostaje bez zwycięstwa od sześciu spotkań notując w tym czasie aż cztery porażki (Newcastle, Tottenham, West Ham, Fulham) oraz dwa remisy (Everton, Manchester City) i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League z przewagą zaledwie dwóch punktów nad strefą spadkową.

Wolverhampton to trzynasty zespół tego sezonu angielskiej ekstraklasy. Wilki notują jednak serię dwóch porażek z rzędu z Leeds oraz Newcastle, a w ostatnich pięciu spotkaniach wygrali tylko jedno przeciwko Tottenhamowi.

Nottingham – Wolverhampton, historia

Ostatnie raz obie drużyny spotkały się w styczniu w meczu Pucharu Ligi Angielskiej. 120 minut gry zakończyło się remisem 1:1, a po rzutach karnych lepszy okazał się zespół Nottingham. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach lepiej prezentował się Wolverhampton wygrywając aż trzy z nich.

Nottingham – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Nottingham – Wolverhampton, kto wygra

Nottingham – Wolverhampton, przewidywane składy

Nottingham – Wolverhampton, transmisja meczu

Mecz 29. kolejki Premier League pomiędzy Nottingham i Wolverhampton będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić odpowiednią subskrypcję.

