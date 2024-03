Pressfocus Na zdjęciu: Dean Henderson

Nottingham Forest – Crystal Palace, typy i przewidywania

Fani Nottingham do sobotniej potyczki mogą podchodzić z optymizmem. Ich podopieczni wygrali dwa z pięciu ostatnich domowych meczów. Tymczasem w analogicznym okresie na wyjeździe, Crystal Palace zdobyło zaledwie jeden punkt. Sądzę, że londyńczycy nie poprawią swojego dorobku. Mój typ: wygrana Nottingham.

Nottingham Forest – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Nottingham Forest Zawodnik Powrót Ola Aina Stłuczenie Niepewny Nuno Tavares Stłuczenie Niepewny Willy Boly Uraz mięśnia Połowa kwietnia 2024

Crystal Palace Zawodnik Powrót Nathan Ferguson Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Jesurun Rak-Sakyi Uraz ścięgna udowego Kilka dni Cheick Doucouré Uraz ścięgna Achillesa Do końca sezonu Rob Holding Uraz kostki Kilka dni Marc Guehi Kontuzja kolana Początek maja 2024 Michael Olise Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Jeffrey Schlupp Naderwanie mięśnia Kilka dni Matheus França Uraz pachwiny Kilka dni Sam Johnstone Uraz łokcia Połowa lipca 2024

Nottingham Forest – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Miniona seria gier była ważna dla Nottingham, które przerwało serię trzech kolejnych porażek w Premier League. Zespól ten poprzednio wygrał w połowie lutego z West Hamem United. Ostatnio zaś zremisował z Luton Town.

Po raz ostatni Crystal Palace w akcji oglądaliśmy 9 marca. Wówczas londyńczycy bramkowo zremisowali z Luton Town. Wcześniej nie poszło im tak dobrze, ponieważ Orły musiały uznać wyższość Tottenhamu. Były to jedyne dotychczasowe marcowe pojedynki w wykonaniu tej drużyny.

Nottingham Forest – Crystal Palace, historia

Nottingham Forest – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Nottingham, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Crystal Palace to mniej więcej 3.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Nottingham Forest – Crystal Palace, przewidywane składy

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Crystal Palace Oliver Glasner Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Crystal Palace Oliver Glasner Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 8 Cheikhou Kouyate 14 Callum Hudson-Odoi 16 Nicolas Dominguez 18 Felipe Monteiro 20 Giovanni Reyna 28 Danilo 32 Andrew Omobamidele 37 Rodrigo Ribeiro 5 James Tomkins 17 Nathaniel Clyne 19 Will Hughes 22 Odsonne Edouard 29 Naouirou Ahamada 41 Joseph Whitworth 48 Luke Plange 52 David Ozoh 78 Kaden Rodney

Nottingham Forest – Crystal Palace, kto wygra?

Nottingham Forest – Crystal Palace, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 16:00.

