Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: przewidywania

Za nami przerwa reprezentacyjna, po której na zwycięską ścieżkę będzie chciało wrócić Nottingham. Piłkarze tego klubu absolutnie nie są bez szans w potyczce z faworyzowanym Brighton. Zwłaszcza, że przyjezdni łączą grę w Premier League z europejskimi pucharami, co odbija się niekorzystnie na wynikach w lidze. Sądzę, że to gospodarze są w stanie sprawić niespodziankę. Mój typ: remis.

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: ostatnie wyniki

Piłkarzom Nottingham w minionej kolejce nie udało się zdobyć choćby punktu w przegranej 2:3 konfrontacji z West Hamem. Był to delikatny zawód, ponieważ wcześniej Nottingham potrafiło pokonać Aston Villę 2:0.

Gracze Brighton prezentują dobrą i powtarzalną formę, ale tylko w meczach pucharowych. Zawodnicy Roberto De Zerbiego dwukrotnie ograli Ajax 2:0. Na poziomie Premier League zdarzyły im się aż trzy remisy z rzędu. Z kolei ostatnia ligowa wygrana Mew miała miejsce we wrześniu.

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch meczów bezpośrednich. Brighton nie ma dobrych wspomnień z tych potyczek. Na Amex Stadium padł bowiem bezbramkowy remis. Z kolei Nottingham wygrało u siebie 3:1.

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest Brighton. Kurs na wygraną gości oscyluje w graniach 2.20. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.50. Z kolei grając na zwycięstwo Nottingham stawiamy po kursie około 3.10. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: kto wygra?

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: przewidywane składy

Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 22 Ryan Yates 24 Serge Aurier 27 Divock Origi 28 Danilo 30 Willy Boly 1 Bart Verbruggen 9 João Pedro 15 Jakub Moder 22 Kaoru Mitoma 28 Evan Ferguson 34 Joel Veltman 38 Tom McGill 41 Jack Hinshelwood 55 Mark O’Mahony Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 22 Ryan Yates 24 Serge Aurier 27 Divock Origi 28 Danilo 30 Willy Boly 1 Bart Verbruggen 9 João Pedro 15 Jakub Moder 22 Kaoru Mitoma 28 Evan Ferguson 34 Joel Veltman 38 Tom McGill 41 Jack Hinshelwood 55 Mark O’Mahony

Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion: transmisja

Sobotni mecz 13. kolejki Premier League pomiędzy Nottingham a Brighton rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

