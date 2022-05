Norwich – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice i Michail Antonio

Norwich – West Ham: typy i kursy na mecz Premier League. Jak nakazała tradycja, Kanarki po jednym sezonie spędzonym w Premier League spadają z powrotem do Championship. Najbliższy mecz nie ma dla nich już żadnej stawki, w przeciwieństwie do West Hamu. Młoty wciąż mają szansę na kwalifikację do Ligi Europy. Manchester United zdecydowanie jest w zasięgu ręki, zwłaszcza patrząc po jego dyspozycji.

Carrow Road Premier League Norwich West Ham 4.65 3.90 1.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 22:28 .

Norwich – West Ham, typy i przewidywania

Gospodarze mają passę trzech kolejnych porażek i wydają się nie mieć motywacji do dalszej rywalizacji w Premier League. Kanarki spadły już z ligi i wyglądają, jakby rozgrywanie pozostałych meczów było dla nich wyjątkową męką. W meczach z Newcastle i Aston Villą przegrywali do zera, co dodatkowo potęguje poczucie beznadziei w ostatnich tygodniach. Ponadto przystąpią do rywalizacji z West Hamem podrażnionym odpadnięciem z Ligi Europy, który na pewno będzie chciał odbić sobie te niepowodzenie.

Młoty w starciu z Eintrachtem zaprezentowały się bardzo słabo, choć należy odnotować, że już od 22 minuty musiały grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Cresswella. Odebrało im to wyraźnie pewność siebie i chęci do dalszej rywalizacji. Wciąż mają jednak o co walczyć w Premier League. Celem jest teraz walka o awans do kolejnej edycji Ligi Europy. Do miejsca promującego awansem do tych rozgrywek tracą na razie sześć punktów, ale mają dwa mecze rozegrane mniej od okupującego to miejsce Manchesteru United. Pierwszym krokiem ku temu będzie zatem wygrana z Norwich. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Fortuna 1.85 Powyżej 2.5 gola Odwiedź Fortuna

Norwich – West Ham, sytuacja kadrowa

Poza problemami czysto sportowymi, trener Dean Smith musi się także zmagać ze sporymi brakami kadrowymi. Na mecz z West Hamem wyłączonych z gry jest aż sześciu zawodników. Z urazami zmagają się: Idah, Kabak, McLean, Omobamidele, Sargent i Zimmermann. Takich problemów nie ma David Moyes, który nie będzie mógł jedynie skorzystać z Angelo Ogbonny.

Norwich – West Ham, ostatnie wyniki

Kanarki mają obecnie fatalną passę kolejnych porażek ligowych. Przegrali ostatnie trzy mecze, kolejno z Manchesterem United, Newcastle United i Aston Villą. Wcześniej udało im się jednak zremisować z Brighton i wygrać 2:0 z Burnley. Całościowo było to jednak za mało do utrzymania.

Jeszcze gorzej wygląda bilans ostatnich meczów West Hamu. Młoty nie zanotowały ani jednego zwycięstwa w poprzednich czterech meczach. Zremisowały z Burnley i przegrały cztery kolejne mecze. Dwa z nich to starcia z Eintrachtem w półfinale Ligi Europy. Pozostałe dwie porażki ponieśli w meczach z Chelsea i Arsenalem.

Norwich – West Ham, historia

Ostatnie pojedynki między tymi dwiema drużynami były dość jednostronne. W tym sezonie West Ham wygrał u siebie z Norwich 2:0. Wcześniej, w 2020 roku było to wysokie zwycięstwo aż 4:0, a w 2019 roku 2:0. Jak widać od sześciu lat Kanarkom nie udało się strzelić West Hamowi nawet jednej bramki.

Norwich – West Ham, kursy bukmacherskie

Nie będzie odkryciem, że faworytem niedzielnego spotkania Norwich z West Hamem są goście. Kurs na wygraną Młotów wynosi ok 1.80, podczas gdy na gospodarzy aż 4.65. Remis bukmacherzy wyceniają na 3.85. Grając ten mecz na kuponie polecamy skorzystać z oferty bukmachera Fortuna. Bukmacher ma w ofercie bonus, który zapewni nam bezpieczny zakład aż do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Norwich – West Ham, przewidywane składy

Norwich: Krul – Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis – Gilmour, Normann, Dowell, Lees Melou, Rashica – Pukki

West Ham: Fabiański – Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell – Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Pablo Fornals – Antonio

Norwich – West Ham, transmisja

Spotkanie “na żywo” obejrzycie w Internecie na stronie bukmachera Betclic.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.