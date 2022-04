Typy na weekend od Niezłej Typiary

Na zdjęciu: Niezła Typiara

Poprzedni tydzień to stuprocentowa skuteczność Niezłej Typiary – pięć trafionych typów! Jak będzie tym razem? Po przerwie na mecze reprezentacji do rywalizacji wracają najsilniejsze europejskie ligi oraz polska Ekstraklasa. Sprawdź co tym razem przygotowała Niezła Typiara.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Typy bukmacherskie na 2 kwietnia

W naszym materiale znajdziesz typy na mecze:

Warta Poznań – Raków Częstochowa

Borussia Dortmund – RB Lipsk

Stal Rzeszów – Wisła Puławy

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk

Atletico Madryt – Deportivo Alaves

Zaczynamy od propozycji naszych kolegów z zagranie.com, którzy tradycyjnie już przygotowali typ na mecz naszej PKO Ekstraklasy. Tym razem przyjrzeli się konfrontacji Warty Poznań z walczącym o mistrzowski tytuł Rakowem Częstochowa. Z kolei Niezła Typiara proponuje zakład na inny mecz ligi polskiej: Legia Warszawa – Lechia Gdańsk.

To niejedyne propozycje z polskich boiska. Po udanej wizycie w Chorzowie, teraz Niezła Typiara wybiera się na inny mecz drugiej ligi, w którym liderująca w tabeli Stal Rzeszów podejmować będzie Wisłę Puławy.

W najnowszym odcinku nie zabraknie również typów na mecze lig zagranicznych. Tym razem przygotowane zostały propozycje na mecz niemieckiej Bundesligi: Borussia Dortmund – RB Lipsk oraz spotkanie hiszpańskiej La Liga: Atletico Madryt – Deportivo Alaves.

W ubiegły weekend wszystkie pięć propozycji okazało się trafionych. Czy tym razem będzie podobnie? Trzymamy kciuki!

Superbet Aż do 1554 zł Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Odbierz bonus!

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.