Napoli – Torino: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2024)

Napoli – Torino: typy i kursy na mecz Serie A. Czy mistrzowie Włoch będą kontynuować zwycięską passę? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w najbliższy piątek, 8 marca o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Napoli – Torino, typy i przewidywania

Napoli po dwóch wygranych z rzędu liczy na kolejne trzy punkty. Azzurri w najbliższej kolejce Serie A na własnym stadionie zmierzą się z Torino – naprzeciwko siebie mogą zatem stanąć Piotr Zieliński oraz Karol Linetty. Drużyna z Neapolu przed tą serią gier zajmuje 7. miejsce w tabeli, a Byki plasują się na 10. lokacie. Obie ekipy wciąż mogą więc marzyć o awansie do europejskich pucharów. Zdecydowanie większe szanse na grę w Europie w przyszłym sezonie mają jednak podopieczni Francesco Calzony.

Wszystko w tym pojedynku przemawia za mistrzami Włoch. Czy gospodarze wywiążą się z roli faworytów? Mój typ: wygrana Napoli.

Napoli – Torino, sytuacja kadrowa

Torino Zawodnik Powrót Perr Schuurs Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ange Caumenan N’Guessan Uraz uda Niepewny Adrien Tameze Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Matteo Lovato Uraz mięśnia Połowa marca 2024 Ivan Ilić Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Samuele Ricci suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu

Napoli – Torino, ostatnie wyniki

Podopieczni Francesco Calzony notują serię dwóch zwycięstw z rzędu – 2:1 z Juventusem oraz 6:1 z Sassuolo Calcio. Natomiast ekipa prowadzona przez Ivana Juricia ostatnio bezbramkowo zremisowała z Fiorentiną, a wcześniej przegrała 2:3 z Romą.

Napoli – Torino, historia

Napoli dominuje nad Torino w bezpośredniej rywalizacji. Błękitni wygrali bowiem aż cztery z pięciu poprzednich spotkań z Bykami, które w tym czasie triumfowały tylko raz. Nie padł zatem żaden remis.

Napoli – Torino, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Napoli wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Torino to mniej więcej 4.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku.

Napoli – Torino, przewidywane składy

SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Rezerwowi ▼ 3 Natan Souza 6 Mario Rui 8 Hamed Junior Traorè 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini 1 Luca Gemello 11 Pietro Pellegri 15 Saba Sazonov 17 Uros Kabic 20 Valentino Lazaro 21 David Okereke 71 Mihai Popa 79 Zanos Savva

Napoli – Torino, kto wygra?

Napoli – Torino, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona już w najbliższy piątek, 8 marca o godzinie 20:45.

