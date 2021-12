Napoli – Spezia: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

We Włoszech nadszedł czas na ostatnią kolejkę w tym roku. Środowym wieczorem wszystkie zespoły przystąpią do 19. serii gier. W jednym ze spotkań Napoli zagra ze Spezią. Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, kursy bukmacherskie i przewidywane składy na ten mecz.

Napoli – Spezia, typy i przewidywania

Napoli przetrwało gorszy okres, który niespodziewanie nadszedł w grudniu. Kilka dni temu Azzurri zażegnali własnym słabościom podczas pojedynku z Milanem. Zespół Luciano Spalettiego wciąż ma mniej straconych goli w całej stawce i ze spokojem patrzy w przyszłość. Tymczasem w zupełnie innym położeniu jest Spezia. Zeszłoroczny beniaminek walczy o przetrwanie, a na ten moment zachowuje trzy punkty zapasu nad strefą spadkową.

Nasza redakcja nie daje jednak żadnych szans Spezii. W środę wieczorem Arkadiusz Reca będzie miał sporo pracy w defensywie. Stawiamy na pewne zwycięstwo Napoli i przynajmniej trzy gole do ostatniego gwizdka sędziego.

Napoli – Spezia, sytuacja kadrowa

Do treningów w Napoli wrócili już Mario Rui i Fabian Ruiz. Tymczasem Lorezno Insigne przebywa w izolacji, ponieważ u mistrza Europy wykryto koranowirusa. Dodatkowo Luciano Spaletti będzie musiał radzić sobie bez Osimhena i Koulibaly’ego.

Z kolei Spezia zjawi się w Neapolu bez Salcedo, Sali oraz Verde.

Napoli – Spezia, ostatnie wyniki

Końcówka roku w wykonaniu Napoli pozostawia już wiele do życzenia. Z początku drużyna mknęła do przodu, notując świetne wyniki. Od listopada zaczęły się jednak problemy. Najpierw nadeszła pierwsza porażka w lidze, a potem walka do ostatniej kolejki o awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Gdy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, grudzień znów przyniósł sporo niepokoju. Wówczas Azzurri nie mogli zgarnąć całej puli, aż do ostatniej rywalizacji z Milanem (1:0).

Co ciekawe, Spezia czeka ponad miesiąc na triumf w Serie A. Pozytywem w ekipie gości może być powrót do pełni sił Arkadiusza Recy. Polski defensor wyleczył kontuzję i z meczu na mecz zalicza coraz lepsze występy. Niemniej, tegoroczny beniaminek nadal ma problem z wygrywaniem. Goście do środowego spotkania przystąpią po dwóch porażkach i remisie.

Napoli – Spezia, historia

W poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się trzy razy. W lidze Spezia pokonała Napoli (2:1), ale w rundzie rewanżowej to Azzurri okazali się lepsi (4:1). W między czasie w ramach Pucharu Włoch zwycięstwo padło łupem gospodarzy (4:2).

Napoli – Spezia, kursy bukmacherskie

Napoli – Spezia, przewidywane składy

Napoli: Ospina – Lorenzo, Jesus, Rrahmani, Malcuit – Demme, Anguissa, Politano, Lozano, Zielińki – Mertens

Spezia: Provedel – Nikolaou, Erlic, Arnian, Gyasi, Reca – Kovalenko, Bourabia, Maggiore – Manaj, Aniste

Napoli – Spezia, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 4.

