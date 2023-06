Napoli – Sampdoria: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Napoli

SSC Napoli Sampdoria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2023 13:31 .

Napoli – Sampdoria Genua: przewidywania

Ostatnia kolejka Seria A w sezonie 2022/2023 przynosi nam starcie lidera tabeli z czerwoną latarnią ligi. Mistrz, kontra spadkowicz, czyli spotkanie Napoli – Sampdoria Genua. Faworyt, co oczywiste może być tylko jeden i bez wątpienia jest nim drużyna gospodarzy. Podopieczni trenera Luciano Spallettiego już jakiś czas temu, ze znaczącą przewagą zapewnili sobie tytuł, ale to nie zmienia faktu, że będą chcieli z jak najlepszej strony zakończyć ten udany sezon. Z kolei Sampdoria ma za sobą fatalną kampanię, która powoduje, że ekipa z Genui spada do Serie B. Nasz typ na to spotkanie: zwycięstwo Napoli.

Napoli – Sampdoria: sytuacja kadrowa

W obu zespołach są pewne problemy zdrowotne. W barwach neapolitańczyków nie zobaczymy Hirvinga Lozano, Mario Ruiego oraz Min-Jae Kim. Z kolei Sampdoria będzie sobie musiała radzić bez Ignacio Pussetto, Andrea Conti, Emil Audero.

Napoli – Sampdoria: ostatnie wyniki

Bilans ostatnich wyników obu zespołów jest znacząco różny. Ekipa z Genui zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań zdobyła raptem dwa punkty. Sampdoria dwukrotnie remisowała odpowiednio z Empoli 1:1 oraz Sassuolo 2:2. Z kolei drużyna Napoli w analogicznym okresie tylko raz zaznała smaku porażki. Było to przegrane 0:2 starcie z Monzą. Do tego neapolitańczycy dwa razy dzielili się punktami z rywalami.

Napoli – Sampdoria: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipa padał wynik 0:2 dla Napoli. Ogólnie jednak w ostatnich latach rywalizacja była dość jednostronna. Wszystkie pięć ostatnich strać pomiędzy tymi zespołami wygrała ekipa niedzielonych gospodarzy. Aby odnaleźć ostatnią wygraną Sampdorii, trzeba cofnąć się aż do roku 2018. Wtedy po raz ostatni udało urwać się punkty aktualnym mistrzom Włoch.

Napoli – Sampdoria: kursy bukmacherów

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.25. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 6.50 do 6.60. Stawiając zwycięstwo Sampdorii gramy po kursie mniej więcej 11.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł.

Napoli – Sampdoria Genua: kto wygra mecz?

Kto wygra mecz? Napoli 0% Remis 0% Sampdoria 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Napoli

Remis

Sampdoria

Napoli – Sampdoria: przewidywane składy

Napoli – Sampdoria Genua: gdzie oglądać?

Spotkanie Napoli – Sampdoria Genua będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 2. Początek meczu i pierwszy gwizdek arbitra już w niedzielę, 04 czerwca 2023 roku o godzinie 18:30.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.