SSC Napoli - AC Milan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Stadio Diego Armando Maradona będzie we wtorkowy wieczór areną starcia, którego stawką będzie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Po pierwszym meczu w lepszym położeniu są Rossoneri. W każdym razie Partenopei mają zamiar wykorzystać atut własnego boiska. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Diego Armando Maradona Liga Mistrzów SSC Napoli AC Milan 1.77 3.75 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2023 19:30 .

SSC Napoli – AC Milan, typy i przewidywania

W starciu SSC Napoli z AC Milanem spodziewamy się wymiany ciosów. Aktualnie bliżej gry w gronie czterech najlepszych ekip w rozgrywkach są Rossoneri. Bohaterem pierwszej potyczki był Ismael Bennacer, który wykończył indywidualną akcję Brahima Diaza.

AC Milan przystąpi do wtorkowej potyczki pewny siebie, bo wygrał ostatnie dwa spotkania z rzędu. W lidze Rossoneri pokonali Azzurrich różnicą czterech goli (4:0). Z kolei w elitarnych rozgrywkach mediolańczycy pokonali Napoli jednym trafieniem (1:0). Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

SSC Napoli – AC Milan, ostatnie wyniki

Podopieczni Luciano Spallettiego podejdą do wtorkowej batalii, będąc od dwóch meczów bez wygranej. W tym czasie Napoli zremisowało z Hellas Werona (0:0) i uległo Milanowi (0:1). Oba te mecze ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona rozegrała w roli gospodarza.

Napoli w Lidze Mistrzów jest z kolei bez porażki u siebie od dwunastu spotkań. W tym czasie wygrali dziewięć meczów. W trzech z kolei potyczkach zremisowało. W czterech ostatnich tego typu spotkaniach Azzurri zdobyli 14 bramek, tracąc trzy. Ostatnio w pokonanym polu zostawili Eintracht Frankfurt (3:0) i Rangers FC (3:0).

19-krotny mistrz Serie A ma natomiast za sobą remis z Bologną (1:1). Ogólnie w czterech bataliach Milan zaliczył dwa zwycięstwa i dwa remisy. W tym czasie Rossoneri pokonali Napoli dwa razy (4:0 i 1:0). Z kolei w konfrontacjach z Empoli i Bologną mediolańczycy remisowali (0:0, 1:1).

Milan w roli gościa w ostatnich pięciu spotkaniach w Lidze Mistrzów przegrał tylko raz, gdy uległ Chelsea (0:3). W pozostałych potyczkach wygrał z Atletico Madryt (1:0) i Dinamo Zagrzeb (4:0). Tymczasem w bataliach z FC Salzburg (1:0) i Tottenhamem Hotspur (0:0) remisował.

SSC Napoli – AC Milan, historia

W czterech ostatnich starciach między obiema ekipami częściej górą był team z Mediolanu. Milan zaliczył trzy zwycięstwa, a tylko raz górą było Napoli. Ciekawostką jest fakt, że w trzech ostatnich bataliach między obiema drużynami w Neapolu za każdym razem górą byli Rossoneri.

SSC Napoli – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,70. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

SSC Napoli – AC Milan, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać: Giovanni Simeone, Gianluca Gaetano, Min-jane Kim oraz Andre Zambo Anguissa. Tymczasem w ekipie z Mediolanu zabraknie tylko Zlatana Ibrahimovicia.

SSC Napoli – AC Milan, kto wygra

SSC Napoli – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na antenie Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona we wtorek 18 kwietnia o godzinie 21:00.

