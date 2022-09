Napoli – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Liverpool

Środowe starcie pomiędzy Napoli a Liverpoolem traktowane jest jako jeden z hitów 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie ekipy traktowane są jako faworyci do zajęcia dwóch czołowych miejsc w grupie A. Biorąc pod uwagę wysoką formę Włochów, a także problemy kadrowe “The Reds”, możemy spodziewać się bardzo ciekawego widowiska. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

SSC Napoli Liverpool FC 3.70 3.85 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 00:06 .

Napoli – Liverpool, typy i przewidywania

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu w Neapolu zapowiadano poważną przebudowę. Z zespołem pożegnali się zawodnicy, którzy w poprzednich latach stanowili o jego sile. Kibice byli pełni obaw, choć początek kampanii sugeruje, że już niedługo mogą mieć wiele powodów do zadowolenia. Na przeciwnym biegunie znajduje się Liverpool, który w ostatnich tygodniach zawodził. Choć aktualnie podopieczni Jurgena Kloppa mogą pochwalić się nieco lepszymi wynikami, to ich sytuacja kadrowa jest nie do pozazdroszczenia. W środę spodziewamy się zaciętej rywalizacji i częstych wycieczek w okolice pola karnego jednego i drugiego zespołu. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Napoli – Liverpool, sytuacja kadrowa

W środę Napoli nie będzie mogło skorzystać z usług Diego Demme, który w dalszym ciągu jest kontuzjowany. Ponadto, pod znakiem zapytania stoją występy Victora Osimhena i Hirvinga Lozano. Obaj mają jednak spore szanse, aby być gotowym na mecz z Liverpoolem.

Lista absencji w ekipie “The Reds” jest bardzo długa. Niezdolność do gry zgłaszają Jordan Henderson, Ibrahima Konate oraz Alex Oxlade-Chamberlain. Jurgen Klopp nie widzi w swoim zespole miejsca dla Naby’ego Keity, a Fabio Carvalho i Thiago stoczą prawdziwą walkę z czasem.

Napoli – Liverpool, ostatnie mecze

Napoli nie przegrało żadnego z pięciu dotychczasowych meczów na poziomie Serie A. W miniony weekend piłkarzom z Neapolu udało się odwrócić losy spotkania i pokonać Lazio 2-1. Wcześniej notowali oni remisy z Lecce i Fiorentiną, natomiast w dwóch pierwszych kolejkach pokonali Hellas Veronę 5-2 oraz Monzę 4-0. Bardzo dobrze w szeregach czołowej drużyny włoskiej ligi spisuje się Piotr Zieliński, który ma na swoim koncie już trzy asysty.

Liverpool ma za sobą trudny początek sezonu. Po trzech ligowych kolejkach nie mieli na koncie choćby jednego zwycięstwa, a porażka 1-2 z Manchesterem United była dla kibiców bardzo dotkliwa. Od tego czasu nastąpił niewielki przełom, bowiem wicemistrzowie Anglii pokonali Bournemouth 9-0 oraz Newcastle United 2-1. W miniony weekend bezbramkowo zremisowali w derbowym starciu z Evertonem.

Napoli – Liverpool, historia

W minionych latach Liverpool i Napoli często trafiały na siebie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po raz ostatni spotkały się tam w 2019 roku. We Włoszech Napoli triumfowało 2-0, natomiast na Wyspach Brytyjskich padł remis 1-1. W tamtej edycji obie drużyny zakwalifikowały się do fazy pucharowej

Napoli – Liverpool, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Liverpool. Kurs na jego zwycięstwo wynosi pomiędzy 1,95 a 2,0. W przypadku zwycięstwa Napoli jest to nawet 3,70.

Napoli – Liverpool, przewidywane składy

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui, Lobotka, Anguissa, Politano, Zieliński, Kwaracchelia, Osimhen

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Milner, Salah, Jota, Diaz

Napoli – Liverpool, transmisja meczu

Hitowe spotkanie pomiędzy Napoli a Liverpoolem odbędzie się w środę o godzinie 21. Transmisję meczu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 2.

