fot. PressFocus Na zdjęciu: Rudi Garcia

SSC Napoli Fiorentina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 12:49 .

SSC Napoli – ACF Fiorentina, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli w ostatnich tygodniach odbudowało się w lidze włoskiej po słabym starcie. Niemniej w środku tygodnia Partenopei zaliczyli porażkę w rywalizacji z Realem Madryt (2:3) w Lidze Mistrzów. W niedzielny wieczór na drodze podopiecznych Rudiego Garcii stanie natomiast Fiorentina, mająca 14 punktów. Fioletowi mogą pochwalić się passą trzech kolejnych zwycięstw i remisu w czterech ostatnich spotkaniach Serie A. Toskańczycy przegrali w trzech z ostatnich meczach przeciwko ekipie z Neapolu. Typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione brakiem kilku zawodników. U gospodarzy w gronie nieobecnych są: Amir Rrahmani, Pierluigi Gollini i Juan Jesus. Z kolei ekipa ze Stadio Artemio Franchi będzie musiała radzić sobie bez: Gaetano Castrovilliego, Yerry’ego Miny, Dodo, Niccolo Pierozziego oraz Cristiano Biraghiego.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

Zespół Rudiego Garcii w czterech ostatnich meczach ligowych wygrała dwa spotkania i dwukrotnie remisowała. W pokonanym polu Napoli zostawiło Lecce (4:0) i Udinese Calcio (4:1).

Drużyna Vincenzo Italiano w pokonanym polu zostawiła natomiast: Cagliari Calcio (3:0), Udinese Calcio (2:0) oraz Atalantę (3:2). Podziałem punktów zakończyło się natomiast starcie z Frosinone Calcio (1:1).

SSC Napoli – ACF Fiorentina, historia

W sześciu ostatnich potyczkach ligowych między obiema ekipami cztery razy górą było SSC Napoli. Z kolei w jednym spotkaniu górą była Fiorentina. Jeden mecz zakończył się też podziałem punktów.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, kursy

Kurs na remis w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 4.20. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 200 procent do 300 zł.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, przewidywane składy

Niedzielna potyczka upłynie pod znakiem pojedynku Victora Osimhena z M’Balą Nzolą. Ogólnie trenerzy obu ekip preferują różne ustawienia, co może być dodatkowym smaczkiem. Napoli gra w schemacie taktycznym opartym na czterech defensorach, trzech pomocnikach i trzech zawodnikach w ataku. Z kolei w ekipie z Florencji preferowane jest ustawienie z jednym wysuniętym napastnikiem.

SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 81 Giacomo Raspadori Cristiano Biraghi 3 Riccardo Sottil 7 Maxime Lopez 8 Lucas Beltrán 9 Jonathan Ikoné 11 Luca Ranieri 16 Gino Infantino 19 Tommaso Martinelli 30 Pietro Comuzzo 37 Rolando Mandragora 38 Oliver Christensen 53 Antonin Barak 72 Lorenzo Amatucci 73 Christian Kouamé 99 SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 81 Giacomo Raspadori Cristiano Biraghi 3 Riccardo Sottil 7 Maxime Lopez 8 Lucas Beltrán 9 Jonathan Ikoné 11 Luca Ranieri 16 Gino Infantino 19 Tommaso Martinelli 30 Pietro Comuzzo 37 Rolando Mandragora 38 Oliver Christensen 53 Antonin Barak 72 Lorenzo Amatucci 73 Christian Kouamé 99

SSC Napoli – ACF Fiorentina, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Napoli 0% Wygraną Fiorentiny 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Napoli

Wygraną Fiorentiny

Remisem

SSC Napoli – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Idź do Betfan +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.